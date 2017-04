New York - Hokejisté Minnesoty zvítězili i s přispěním gólu Martina Hanzala na ledě St. Louis 2:0 a snížili stav série úvodního kola play off NHL na 1:3. Stejným poměrem na zápasy vede i Ottawa, která uspěla v Bostonu 1:0. Washington, vítěz základní části, vybojoval výhru 5:4 v Torontu a vyrovnal sérii na 2:2. Prvním postupujícím týmem do další fáze je Anaheim, který vyřadil Calgary po výhře 3:1 v nejkratší možné době.

Minnesota odvrátila konec sezony zejména díky výbornému výkonu gólmana Devana Dubnyka, který pochytal všech 28 střel. Naopak jeho protějšek Jake Allen se podepsal pod úvodní gól zápasu, když jeho rozehrávku zachytil u mantinelu Charlie Coyle a puk poslal do odkryté klece. "Vyhazoval jsem puk jako obvykle. Měli štěstí, že tam měli chlapa. Nic víc," vysvětloval Allen.

Pojistku přidal Hanzal ve druhé třetině přesnou střelou z mezikruží nad lapačku. "Stříleli jsme a chodili před bránu i v předchozích třech utkáních, jen nám nic neprošlo," uvedl Hanzal. Podle jeho slov týmu také pomohlo, že poprvé v sérii v utkání vedl. "Trochu nás to povzbudilo a dodalo sebevědomí, protože soupeř musel dohánět náš náskok. Celý náš tým byl dnes skvělý. Vše začalo s Dubym v brance, který byl fantastický. A v poli každý bojoval a rval se o každý puk," podotkl.

Jediný regulérní gól vstřelil v Bostonu v 46. minutě Bobby Ryan. V polovině zápasu se radovali z úvodní branky i domácí, ale rozbor u videa odhalil, že akci předcházel ofsajd, a trefa byla odvolána. Vícekrát už Boston Craiga Andersona nepřekonal a hostující brankář si za 22 zásahů připsal čisté konto.

"Samozřejmě nás zklamalo, když gól zrušili. Na branky se nadřeme, oba brankáři chytali skvěle. Ale nemyslím si, že by nás to srazilo. Nálada na střídačce byla dobrá, kluci se povzbuzovali a říkali si, že musíme být trpěliví a odolní. Proto si nemyslím, že to byl klíčový faktor zápasu. Jim to možná dodalo trochu sil, ožili, ale nás neuznaný gól rozhodně neodradil od našeho cíle," komentoval neuznanou branku trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Washington těžil z výborné úvodní třetiny, kterou vyhrál 4:1. Toronto v předchozím utkání otočilo stav 0:2 a i tentokrát ještě zápas zdramatizovalo, když snížilo na 3:4 a půl minuty před závěrečnou sirénou ještě na konečných 4:5. Největšími strůjci úspěchu hostů byli útočníci Tom Wilson a T.J. Oshie, kteří vstřelili po dvou gólech.

"Je sice hezké, že jsme se vrátili do zápasu, ale dnes to vypadalo, jako bychom se jich dostatečně nebáli. Nehráli jsme dobře, nebojovali jsme dost tvrdě. Náš tým má rozhodně na víc," prohlásil kouč Toronta Mike Babcock, jehož svěřenci před utkáním překvapivě vedli 2:1 na zápasy. "Bohužel nám to trvalo několik zápasů, ale teď už jsme k utkání přistoupili správně. V tom musíme pokračovat," podotkl Oshie.

Jen necelých šest minut vydržel v brance Calgary Brian Elliott. Poté co za stavu 0:0 pustil gól z těžkého úhlu, ho vystřídal Chad Johnson, který inkasoval z druhé střely, co na něho šla. Jiskřičku naděje vykřesal domácím v závěru druhé třetiny z přesilové hry Sean Monahan. Více John Gibson, který kryl 36 střel, Calgary nedovolil a postup zpečetil při powerplay Ryan Getzlaf. V semifinále Západní konference se Anaheim střetne s vítězem série Edmonton - San Jose.

Calgary v prvních třech utkáních pokaždé prohrálo o gól, přičemž ve druhém Flames promarnili vedení 2:0 a ve třetím dokonce 4:1. "Musíme smeknout klobouk před soupeřem, ale my se nemáme za co stydět. Bojovali jsme až do hořkého konce. Nechali jsme na ledě všechno, ale bohužel to nestačilo," prohlásil kapitán Calgary Mark Giordano.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 4. zápasy:

Toronto - Washington 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)

Branky: 6. Hyman, 26. Van Riemsdyk, 52. Matthews, 60. Bozak - 3. a 53. Oshie, 14. a 17. Wilson, 5. Ovečkin. Střely na branku: 34:27. Diváci: 19.838. Hvězdy zápasu: 1. Oshie, 2. Wilson (oba Washington), 3. Nylander (Toronto). Stav série: 2:2)

Boston - Ottawa 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka: 46. Ryan. Střely na branku: 22:27. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Ryan, 2. Anderson (oba Ottawa), 3. Rask (Boston). Stav série: 1:3.

Západní konference - 4. zápasy:

St. Louis - Minnesota 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky: 17. Coyle, 37. Hanzal. Střely na branku: 28:28. Diváci: 19.791. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk, 2. Coyle (oba Minnesota), 3. Reaves (St. Louis). Stav série: 3:1.

Calgary - Anaheim 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Branky: 37. Monahan - 6. Eaves, 7. Thompson, 60. Getzlaf. Střely na branku: 37:25. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Gibson (Anaheim), 2. Monahan (Calgary), 3. Thompson (Anaheim). Konečný stav série: 0:4.