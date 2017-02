New York - Martin Hanzal se po jednozápasové pauze vrátil v NHL do sestavy hokejistů Arizony a dvěma góly přispěl k výhře 4:3 v prodloužení nad Pittsburghem. Dařilo se také Ondřeji Palátovi, jenž se brankou a přihrávkou podílel na vítězství Tampy Bay 4:1 na ledě Winnipegu.

Hanzal, který kvůli nemoci vynechal čtvrteční utkání s Montrealem, si připsal 11. a 12. gól v sezoně. Nejprve ve 30. minutě dorazil v přesilové hře střelu Radima Vrbaty a dostal Kojoty do vedení 2:1, na začátku třetí třetiny se pak skokem po hlavě vrhl na odražený puk před brankou a další dorážkou zvýšil na 3:1.

"Hrál monstrózně," ocenil výkon českého útočníka brankář Arizony Mike Smith. "Od prvního vhazování byl do hry maximálně zapálený a ukázkově se zhostil role lídra. Přesně to od něho potřebujeme," dodal Smith.

Tučňáci se ale nevzdali a dokázali dvoubrankové manko smazat, když vyrovnávací gól vstřelil patnáct sekund před závěrečnou sirénou při hře bez brankáře Phil Kessel. O triumfu domácích rozhodl v poslední minutě nastaveného času nenápadnou střelou obránce Connor Murphy, který se trefil poprvé po padesáti zápasech. Zároveň to byl jeho premiérový gól v prodloužení.

"Je to úžasný pocit," radoval se Murphy, který naposledy skóroval loni 5. dubna. "Určitě to není gól, který by si brankář dal za rámeček. Nejsem sice žádný střelec, ale už to je opravdu dlouho, co jsem se naposledy trefil. Takže jsem šťastný, budu si ho dlouho pamatovat."

Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby vyšel podruhé za sebou naprázdno, což se mu naposledy stalo před rokem. Stále ho tak dělí dva zápisy do statistik od pokoření hranice 1000. bodu v kariéře.

Palát skóroval pojedenácté v sezoně, když ve 23. minutě přesnou ranou švihem z kruhu pro vhazování zvyšoval vedení Tampy ve Winnipegu už na 3:0. V poslední minutě pak ve středním pásmu přiťukl puk obránci Victoru Hedmanovi a ten pečetil výhru střelou do prázdné branky.

Tampa vyhrála třetí z posledních čtyř zápasů, získala sedm z osmi možných bodů, a vrátila se do hry o postup do play off. "Dva týdny teď hrajeme opravdu dobře. Daří se nám dobře bránit. V útoku to pořád ještě není ono, ale už jsme konečně začali proměňovat šance," pochvaloval si útočník Jonathan Drouin.

Naopak Winnipeg znovu bez zraněného Ondřeje Pavelce prohrál čtvrtý zápas v řadě a popáté za sebou na domácím ledě. Jets ve všech uplynulých 15 utkáních inkasovali minimálně tři góly. "Nevím, co se s námi děje. Ale musíme si všichni společně říct, jak z toho ven. V zápasech nám schází energie," mínil útočník Mathieu Perreault.

Už v odpoledním duelu potvrdil skvělou formu posledních dnů David Pastrňák a zajistil rozhodující trefou v 58. minutě výhru Bostonu nad Vancouverem 4:3. Bruins vyhráli i druhý zápas pod vedením trenéra Bruce Cassidyho, který nahradil odvolaného Claudea Juliena.

Dvacetiletý Pastrňák se po přihrávce Davida Krejčího prosadil po parádní akci po křídle, kdy se na levém kruhu uvolnil přes Christophera Taneva a přesně dvě minuty před koncem prostřelil Ryana Millera. Byl to pro něj ve 147. zápase v NHL jubilejní stý bod. Havířovský rodák zaznamenal v posledních třech utkáních pět branek a celkem má v sezoně už 25 gólů.

"Oni necelých šest minut před koncem vyrovnali, ale do vedení jsme je nepustili. Měli jsme pak několik dobrých střídání a nakonec nám to tam spadlo," radoval se Pastrňák.

V kabině hostů, kteří jsou v polovině šestizápasového tripu, zavládlo zklamání. "Je to frustrující porážka. Bojujeme o play off a získat tady bod a pak se porvat o další, to pro nás bylo důležité," konstatoval kapitán Henrik Sedin. "Ale Pastrňák to provedl výborně, s tím nešlo nic moc dělat," ocenil rozhodující akci, při níž si nicméně obránce Tanev počínal naivně a čisté svědomí neměl ani gólman Miller.

Krejčí si připsal dvě asistence, když přihrál 28 sekund před koncem první třetiny v přesilovce také na gól Franka Vatrana, který otočil stav na 2:1 pro Bruins.

Skóroval také Jaromír Jágr, který se podílel na vítězství Floridy v Nashvillu 7:4. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL, který ve středu oslaví 45. narozeniny, v páté minutě tečoval střelu Keitha Yandleho od modré čáry a desátou trefou v sezoně otevřel skóre.

Na ledě byl Jágr ještě u dvou dalších branek Panthers, ale na jubilejní 1900. bod zatím nedosáhl. Na metu, kterou dosud pokořil jen nedostižný Wayne Gretzky, tak bude útočit znovu v den svých narozenin na ledě San Jose.

"Byl to pěkný výkon. Dařilo se všem čtyřem pětkám. Dobře jsme kontrolovali puk v útočném pásmu. Je příjemné, když vás hráči v útoku podpoří tolika góly," liboval si brankář Roberto Luongo.

K vítězství Philadelphie nad San Jose 2:1 v prodloužení přispěl asistencí Jakub Voráček. Podílel se na akci, po níž ve 27. minutě Ivan Provorov otevřel skóre. Po 64 vteřinách nastavení rozhodl Wayne Simmonds. Spolehlivým výkonem a 23 zákroky se v brance Letců prezentoval Michal Neuvirth. Výborný výkon podal také Petr Mrázek, který pochytal 38 z 39 střel, porážce Detroitu s Columbusem 1:2 ale nezabránil.

Jubilejní 400. vítězství v NHL vychytal Henrik Lundqvist, jehož New York Rangers porazili 4:2 Colorado. Čtrnáctou výhru v řadě oslavil gólman Braden Holtby. Washington sice v duelu s Anaheimem ztratil tříbrankový náskok, ale nakonec udolal Kačery 6:4.

Další kapitolu z dojemného příběhu napsal brankář Craig Anderson, který se vrátil do branky Ottawy po dvou měsících, které strávil po boku vážně nemocné manželky. A v duelu s New York Islanders hned vychytal čisté konto a vítězství 3:0.

Statistika NHL:

Ottawa - NY Islanders 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky: 5. Mark Stone, 25. Z. Smith, 28. Pageau. Střely na branku: 24:33. Diváci: 18.211. Hvězdy zápasu: 1. Anderson, 2. Pyatt, 3. Pageau (všichni Ottawa).

Boston - Vancouver 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Branky: 14. K. Miller, 20. Vatrano (Krejčí), 43. C. Miller, 58. Pastrňák (Krejčí) - 5. Horvat, 40. Burrows, 55. Markus Granlund. Střely na branku: 30:32. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Vatrano, 2. Pastrňák (oba Boston), 3. Horvat (Vancouver).

Philadelphia - San Jose 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 47. Provorov (Voráček), 62. Simmonds - 50. Marleau. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii celý zápas, z 24 střel inkasoval 1 gól a úspěšnost zásahů měl 95,8 procenta. Střely na branku: 35:24. Diváci: 19.910. Hvězdy zápasu: 1. Simmonds (Philadelphia), 2. Dell (San Jose), 3. Provorov (Philadelphia).

Nashville - Florida 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)

Branky: 27., 38. a 59. Arvidsson, 10. Josi - 28. a 60. Trocheck, 5. Jágr, 26. Jokinen, 28. Bjugstad, 30. Barkov, 43. Huberdeau. Střely na branku: 30:37. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Trocheck (oba Florida), 3. Arvidsson (Nashville).

Dallas - Carolina 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Branky: 6. a 38. Eaves (na druhou Faksa), 1. Lindell, 7. McKenzie, 51. Cracknell - 26. Aho, 46. Faulk. Střely na branku: 27:24. Diváci: 17.864. Hvězdy zápasu: 1. Eaves, 2. McKenzie, 3. Lindell (všichni Dallas).

Columbus - Detroit 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky: 10. Jenner, 32. Atkinson - 17. Vanek. Petr Mrázek odchytal za Detroit 58 minut, z 39 střel inkasoval 2 góly a úspěšnost zásahů měl 94,9 procenta. Střely na branku: 39:36. Diváci: 19.143. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Jenner, 3. Dubinsky (všichni Columbus).

Edmonton - Chicago 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky: 5. Maroon - 6. a 39. Pánik, 10. P. Kane, 29. Van Riemsdyk, 56. Anisimov. Střely na branku: 31:25. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Pánik, 2. Darling, 3. P. Kane (všichni Chicago).

Toronto - Buffalo 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Branky: 36. Marner - 5. a 19. E. Kane, 6. Reinhart. Střely na branku: 44:23. Diváci: 19.427. Hvězdy zápasu: 1. E. Kane, 2. Lehner, 3. Eichel (všichni Buffalo).

Montreal - St. Louis 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Branky: 17. Weber, 33. Pacioretty - 4., 40. a 59. Berglund, 28. Perron. Střely na branku: 30:22. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Berglund, 2. Perron (oba St. Louis), 3. Pacioretty (Montreal).

NY Rangers - Colorado 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky: 3. a 43. Klein, 46. Rick Nash, 59. Hayes - 20. Landeskog, 24. Mitchell. Střely na branku: 30:34. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Lundqvist, 2. Klein, 3. Lindberg (všichni Rangers).

Washington - Anaheim 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)

Branky: 7. Oshie, 15. Bäckström, 18. Wilson, 33. Winnik, 58. Sanford, 60. Johansson - 28. Silfverberg, 38. Lindholm, 50. Kesler, 52. Getzlaf. Střely na branku: 39:22. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Sanford (Washington), 2. Getzlaf (Anaheim), 3. Winnik (Washington).

Arizona - Pittsburgh 4:3 v prodl. (0:0, 2:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 30. a 44. Hanzal (na první Vrbata), 27. Rieder, 65. Murphy - 26. a 55. Archibald, 60. Kessel. Střely na branku: 25:31. Diváci: 15.879. Hvězdy zápasu: 1. Hanzal (Arizona), 2. Archibald (Pittsburgh), 3. Murphy (Arizona).

Winnipeg - Tampa Bay 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 52. Trouba - 13. Point, 18. Boyle, 23. Palát (Šustr), 60. Hedman (Palát). Střely na branku: 33:30. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Drouin, 2. Point (oba Tampa), 3. Trouba (Winnipeg).