New York - Hokejový útočník Martin Hanzal druhým gólem v sezoně nezabránil porážce Dallasu 2:5 v New Jersey. Za domácí se na výhře asistencí podílel Pavel Zacha. Také forvard Martin Frk přihrávkou dopomohl k vítězství Detroitu 3:1 nad Torontem. Slovák Marián Gáborík nastoupil do 1000. zápasu v základní části NHL, gólem a asistencí však nezabránil prohře Los Angeles Kings 2:4 nad New York Rangers. Centr Jack Eichel z Buffala vstřelil první hattrick v kariéře, k němuž přidal nahrávku, Sabres i přesto prohráli s Carolinou 4:5 v prodloužení.

Třicetiletý Hanzal čekal na gól od 10. října. Do sestavy Stars se kvůli zranění podkolenní šlachy vrátil v předchozím duelu proti New York Islanders po sedmizápasové absenci. Rodák z Písku na ledě Devils zařídil v 7. minutě v početní výhodě vyrovnání, když za záda Coreyho Schneidera dorazil střelu Tylera Seguina, kterou do branky usměrnil kapitán New Jersey Andy Greene. K výhře Devils přispěl dvěma brankami a jednou nahrávkou střední útočník Brian Boyle. U první trefy dvaatřicetiletého Američana, jež byla jeho 100. v kariéře, asistoval Zacha.

NHL:

Buffalo - Carolina 4:5 v prodl. (0:0, 1:1, 3:3 - 0:1)

Branky: 31., 50. a 50. Eichel, 42. McCabe - 31. J. Williams, 44. Jordan Staal, 45. D. Ryan, 47. E. Lindholm, 63. Slavin. Střely na branku: 41:34. Diváci: 17.610. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. McCabe (oba Buffalo), 3. Slavin (Carolina).

New Jersey - Dallas 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky: 37. a 59. B. Boyle (na první Zacha), 5. Santini, 20. Coleman, 53. Lappin - 7. Hanzal, 29. A. Radulov. Střely na branku: 26:30. Diváci: 13.171. Hvězdy zápasu: 1. B. Boyle, 2. C. Schneider, 3. Lappin (všichni New Jersey).

Detroit - Toronto 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky: 26. DeKeyser (Frk), 32. Daley, 50. Tatar - 2. Borgman. Střely na branku: 29:26. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Daley, 2. Howard, 3. DeKeyser (všichni Detroit).

NY Rangers - Los Angeles 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky: 11. Kreider, 35. K. Hayes, 57. Rick Nash, 60. J.T. Miller - 24. Gáborík, 48. Mitchell. Střely na branku: 28:35. Diváci: 17.756. Hvězdy zápasu: 1. Rick Nash (NY Rangers), 2. Gáborík (Los Angeles), 3. H. Lundqvist (NY Rangers).

Vancouver - San Jose 4:3 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 1. a 15. Markus Granlund, 32. Boeser, 65. Gagner - 11. a 55. Burns, 39. Sörensen. Střely na branku: 40:37. Diváci: 17.278. Hvězdy zápasu: 1. Markus Granlund (Vancouver), 2. Burns (San Jose), 3. Gagner (Vancouver).