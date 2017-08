Brno - Umístění v nejlepší dvacítce výsledkové listiny ve třídě Moto2 v nedělním závodě mistrovství světa v Brně bude považovat český jezdec Karel Hanika za svůj výrazný úspěch. Do světového šampionátu zasáhne jednadvacetiletý Brňan v této sezoně poprvé zásluhou divoké karty. Pojede na motocyklu Kalex z roku 2015, který mu nabídl Willirace Racing Team.

"Nejlepších patnáct jezdců se v časech na jedno kolo vejde do sekundy. Jelikož jezdím s odstupem zhruba dvě a půl sekundy na nejlepšího, tak mohu v případě mého zlepšení o půl vteřiny kalkulovat, že se vejdu do dvacítky. Umístění v patnáctce nejlepších považuji za hodně optimistické. Mám toho v Moto2 málo odjetého," řekl novinářům Hanika, jenž se letos zaměřuje na světový vytrvalostní seriál endurance na výkonnostně silnějším motocyklu.

Na vyzkoušení stroje, na kterém bude v neděli v Brně startovat, měl pouhé dva dny. "Když jsem dostal nabídku na divokou kartu, tak jsem obratem souhlasil. Jsem si vědom toho, že budu mít těžkou situaci. Na motorce jsem odjel pouze dva dny. Poznatky byly pozitivní, což je důležité," poznamenal vítěz nováčkovského seriálu Red Bull Rookies Cup z roku 2013, který v témže roce získal i titul mistra Evropy v Moto3.

"Jezdím nyní se silnějšími motocykly, mám na nich větší potenciál a dobře mi to sedí. Jezdím s tisícovkou, nyní na mě čeká šestistovka. Výsledek v brněnském závodě pro mě může být dobrou reklamou. Mám ještě po dohodě s týmem startovat v posledních třech závodech mistrovství Evropy Moto2," uvedl Hanika, který považuje za největší současný úkol rychle dokončit seznamování se s motocyklem.

"Přeladění mi bude chvíli trvat. Možná to zabere celý páteční tréninkový den. Vím už, co od toho očekávat. A jak se přizpůsobit. První trénink s motorkou Moto2 byl náročnější. Je potřeba jet na plný plyn. Co nejdelší dobu. Rychlost v zatáčkách je o dost vyšší, brzdí se později. Motorka hodně smykuje na nájezdech," popsal Hanika odlišnosti jezdeckého stylu.

Na návrat na Masarykův okruh, kde už bude startovat v seriálu mistrovství světa počtvrté, se Hanika těší. Zatím na domácí trati bodoval pouze jednou. Hned při svém prvním startu v roce 2014 skončil patnáctý. O rok později obsadil až 26. místo a loni dojel šestnáctý. Všechny předcházející závody absolvoval v Moto3.

"Poprvé pojedu závod ve vyšší kategorii. Cítím trochu více zodpovědnost. Návrat pro mě bude ale příjemný. Hodně kluků znám, stejně jako mechaniky," dodal Hanika, který nemá další start v mistrovství světa na divokou kartu v plánu.