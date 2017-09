Ostrava - Čtyřiačtyřicetiletého Daniela Minstera před deseti lety upoutala na invalidní vozík autonehoda. Navzdory svému fyzickému postižení dnes handicapovaný kulturista na Dni rekordů v Ostravě jako první na světě dokázal utáhnout nákladní vozidlo Tatra Präsident o váze 11,5 tuny, které na dráze posunul o celých 252 centimetrů.

Bronzový medailista z profesionální kulturistické soutěže Arnold Classic 2017 bezprostředně po úspěšném vytvoření rekordu přiznal, že nejvíce bolí hlavně paže. Důležité prý bylo nepřestat zabírat. "Musíte jet pořád v jednom tahu, jinak se to zastaví, a už s tím nehnete," uvedl Minster, kterého dnes při neobvyklém pokusu podpořila kulturistka Lenka Ferenčuková, která rovněž Tatru dokázala utáhnout. Výhodu však měla v tom, že mohla zapojit nohy, vůz nakonec dokázala posunout o celých 440 centimetrů.

"Je to specifické v tom, že já mám handicap a ten je takový, že jediné aktivní svalstvo, které mám, jsou prsní svaly, polovina zad a ruce. Takže jsem bez břicha, bez noh, takže to tahám jen rukama," vysvětlil Minster unikátnost svého počinu.

Obdobný rekord si vyzkoušel vůbec poprvé, předcházelo mu pouze testování uprostřed týdne. Tehdy vozidlem pohnul přibližně o metr a přiznal, že tělo měl celé zbité a sotva udržel zubní kartáček. Jinak chodil jako vždy do posilovny a speciálně se na dnešní show nepřipravoval.

Cvičení se Minster věnuje od 16 let a zhruba čtyři roky je registrovaným závodníkem. "Na tom vozíku mi to (cvičení) určitě pomohlo v koordinaci pohybů, mám lepší stabilitu a více si na vozíku věřím," podotkl Minster, který v příštím roce plánuje absolvovat několik soutěží.

Potlesk a obdiv přihlížejících diváků si dnes ale vysloužila i Ferenčuková. Sympatická blondýnka přiznala, že chtěla podpořit kamaráda, a proto přijala jeho nabídku vyzkoušet si stejnou zátěž. "Myslím, že pro Dana je to daleko více obtížnější, protože on opravdu může tahat tu Tatru jenom za pomoci rukou, já mohu využít ruce i nohy," řekla Ferenčuková, která se cvičení věnuje 17 let a má na svém kontě řadu sportovních úspěchů. "Dan mi zavolal, jestli bych to nechtěla zkusit, jsem pro každou srandu, tak jsem na to kývla, že to zkusím," podotkla Ferenčuková. Podle ní by Minster mohl být příkladem pro mnoho další lidí s handicapem. "Dan je úžasný člověk, úžasný kamarád, moc si ho vážím a myslím si, že se s tím vyrovnal tak, jako by se každý z nás s tím možná nedokázal vyrovnat. Spousta lidí, kterým se tohleto přihodí, by si měla vzít z toho jeho přístupu k životu ponaučení a měl by jím být vzorem."