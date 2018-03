Melbourne - Podle šéfa stáje Mercedes Tota Wolffa připravilo Lewise Hamiltona o vítězství v dnešní Velké ceně Austrálie selhání softwaru. Počítač prý špatně spočítal odstup mezi britským pilotem a Sebastianem Vettelem z Ferrari, který díky chybě konkurenta udržel po zastávce v boxech první místo.

Hamilton měl přitom závod velmi dobře rozjetý. Odstartoval z pole position a před oběma ferrari vedl o osm sekund. Pohodlný návrat do čela očekával i poté, co ve 20. kole zajel vyměnit pneumatiky a na trať se vrátil za Vettelem, který ještě v boxech nebyl.

Pilot Ferrari do depa zamířil ve 28. kole ve chvíli, kdy kvůli odstranění vozu Romaina Grosjeana z Haasu vyjel na okruh safety car. Vettel se na trať k překvapení celého Mercedesu vrátil na prvním místě a Hamilton se vysílačkou zmateně ptal týmových inženýrů, co se děje.

Podle Wolffa za všechno mohla chyba softwaru, který špatně spočítal odstup obou rivalů. "Asi nás zradila technika. Celou dobu nám to ukazovalo zelená čísla, podle kterých jsme měli dostatečný náskok k udržení vedení. A najednou jsme v televizi viděli, že to není pravda," řekl Wolff.

"Celou dobu jsme si mysleli, že máme tři sekundy k dobru... Myslím, že chyba je v našem programu, takže ji musíme najít a opravit," uvedl Wolff. "Na poslední chvíli mi řekli, že Ferrari jede z boxové uličky a já přitom ani nevěděl, že tam zajelo. Nechápu to, nerozumím tomu," přidal Hamilton.

"Dnes i včera jsme dostali facku," připomněl Wolff nehodu druhého pilota Mercedesu Valtteriho Bottase, který po nehodě v kvalifikaci a startu z 15. místa vybojoval alespoň osmou příčku. "Moc to neodpovídá předpovědím, že v klidu vyhrajeme dvacet závodů. Já tvrdil opak, bude to velmi vyrovnané a to je pro všechny jen dobře," prohlásil.