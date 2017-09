Monza (Itálie) - Lewis Hamilton vyhrál deštivou kvalifikaci na nedělní Velkou cenu Itálie a je novým rekordmanem formule 1. První místo na startovním roštu vybojoval podevětašedesáté v kariéře a v historických tabulkách překonal o jednu pole position legendárního Michaela Schumachera (68).

Pilot stáje Mercedes, jenž v Monze ovládl kvalifikaci ve čtvrté sezoně za sebou, tak může v nedělním závodu zaútočit na průběžné vedení v šampionátu. Aktuální lídr Sebastian Vettel z Ferrari, jenž má před 13. Grand Prix sezony náskok sedmi bodů, totiž zajel na mokru až osmý čas.

Na startovním roštu se německý jezdec posune na šesté místo, protože oba piloti Red Bullu Max Verstappen a Daniel Ricciardo, kteří zaznamenali druhý a třetí čas, klesnou kvůli penalizacím na chvost startovního pole. "Byl jsem překvapený, jak byli ostatní rychlí. My jsme takové tempo zajet nedokázali. Zatím nevíme proč," řekl Vettel, ale závodu se nebojí. "Mohla by to být zábava, startovat trochu víc zezadu," dodal.

Společně s trojnásobným mistrem světa Hamiltonem, který byl na trati o více než sekundu rychlejší než Verstappen, tak z první řady odstartuje poprvé v kariéře nováček z Williamsu Lance Stroll, navíc jako nejmladší jezdec v historii. Osmnáctiletý kanadský mladík, jenž se v červnu v Baku dostal jako nejmladší nováček na stupně vítězů, zajel čtvrtý čas. Hned za ním se umístil o dva roky starší Francouz Esteban Ocon z Force India.

Kvůli dešti se jel v improvizovaných podmínkách už dopolední třetí trénink, v němž naměřený čas zaznamenalo jen sedm jezdců. Kvalifikace začala ve stále nepříznivém počasí na čas ve 14:00 SELČ, ale po nehodě francouzského pilota Romaina Grosjeana z týmu Haas byla po chvíli na dvě a půl hodiny přerušena.

V úvahu připadalo přeložení kvalifikace na neděli ráno, vedení závodu se ale po několika odkladech finálního rozhodnutí dočkalo zlepšení. Po chvilkovém uklidnění srážek se však nakonec stejně dojíždělo v dešti. "Bylo to hodně těžké, stopa nebyla pořádně vidět," řekl Hamilton, jenž byl nadšený, že náročnou kvalifikaci s nepříjemným dlouhým čekáním zvládl.

Verstappen a Ricciardo přišli kvůli trestu za výměny dílů na monopostech na roštu o 20, respektive 25 míst. Ze zadních míst budou startovat také Fernando Alonso z McLarenu, který z obdobného důvodu obdržel penalizaci dokonce 35 míst, Carlos Sainz z Tora Rosso, jenž ztratí na startu deset pozic, a Jolyon Palmer z Renaultu (-15 míst).

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Itálie formule 1 v Monze:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:35,554, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,148, 3. Ricciardo (Austr./Red Bull) -1,287, 4. Stroll (Kan./Williams) -1,478, 5. Ocon (Fr./Force India) -2,165, 6. Bottas (Fin./Mercedes) -2,279, 7. Räikkönen (Fin./Ferrari) -2,433, 8. Vettel (Něm./Ferrari) -2,510, 9. Massa (Braz./Williams) -2,697, 10. Vandoorne (Belg./McLaren) -3,603.

Pozn.: Verstappen a Ricciardo na startu klesnou kvůli trestu za výměny dílů na monopostech o 20 respektive 25 míst.