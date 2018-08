Budapešť - Obhájce titulu Lewis Hamilton z Mercedesu s přehledem vyhrál dnešní Velkou cenu Maďarska formule 1. Díky druhému vítězství za sebou zvýšil před měsíční přestávkou náskok na prvním místě mistrovství světa před Sebastianem Vettelem z Ferrari na 24 bodů.

Jestliže k předchozímu triumfu před týdnem v Německu i v sobotní kvalifikaci na Hungaroringu pomohlo Hamiltonovi štěstí, tak tentokrát čtyřnásobný mistr světa nedal soupeřům šanci. S výjimkou 26. kola, kdy po zastávce v boxech před sebe na chvíli pustil Vettela, držel první místo a německého rivala nakonec porazil o propastných 17 sekund.

"Mám obrovskou radost, protože pár posledních závodů jsme silní. Musíme si to udržet i do druhé půlky sezony," prohlásil Hamilton. "Přijeli jsme sem s tím, že Ferrari bude velmi rychlé. Takže odjet s tolika body je velmi příjemný bonus," dodal britský pilot.

Hamilton suverénním výkonem navázal na nečekané vítězství z Velké ceny Německa, kde si jel Vettel pro jasný triumf, jenže na mokré trati havaroval. Obhájce titulu, jemuž déšť pomohl na úkor rivala z Ferrari i k pole position v Maďarsku, se tak vrátil na první místo v průběžném pořadí. Po 12 z 21 závodů má Hamilton na kontě 213 bodů, druhý je se ziskem 189 bodů Vettel.

Hamiltonovi dnes výrazně pomohl i druhý jezdec Mercedesu Valtteri Bottas, který v závěru na opotřebovaných gumách dlouho držel druhé místo před dotírajícími vozy Ferrari a Hamilton díky tomu navýšil náskok až na 23 sekund. Vettel s Kimim Räikkönenem se před něj dostali až pět kol před koncem.

"Nevyšla nám zastávka v boxech, po které jsem se vrátil na trať až za Bottasem," připomněl Vettel pomalejší výměnu gum ve 40. kole. "Druhé místo není to, co jsem chtěl, ale na víc jsme dneska neměli. Od začátku jsme byli mimo a neměli jsme rychlost," přidal.

Bottas se nakonec musel smířit s pátou příčkou, protože v posledním kole před sebe pustil Daniela Ricciarda. Pilotovi Red Bullu, jenž odstartoval až z 12. místa, se tak "omluvil" za kolizi, ke které mezi nimi došlo o kolo dřív. Jezdec Mercedesu byl navíc vyšetřován i za předchozí vražení do Vettela, ale ani za jeden incident potrestán nebyl.

"S vítězstvím jsme vůbec nepočítali, protože tohle je jedna z našich nejslabších tratí," uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff. "Spíš než na body jsme se proto připravovali na minimalizaci škod. Nakonec je to ale trochu hořkosladký triumf, protože za to, jak se dnes pro Lewise obětoval, by si Valtteri druhé místo zasloužil," dodal.

Ricciardovo čtvrté místo bylo aspoň symbolickou náplastí Red Bullu za další selhání motoru Renault ve voze Maxe Verstappena, kterému pohonná jednotka vypověděla službu už v šestém kole. "Platíme miliony liber za prvotřídní a nejmodernější techniku a sami vidíte, že něčemu takovému se to ani náhodou nepřibližuje," řekl Sky Sports šéf týmu Christian Horner.

Velká cena Maďarska:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:37:16,427 (prům. rychlost 189,134 km/h), 2. Vettel (Něm./Ferrari) -17,123, 3. Räikkönen (Fin./Ferrari) -20,101, 4. Ricciardo (Austr./Red Bull) -46,419, 5. Bottas (Fin./Mercedes) -50,000, 6. Gasly (Fr./Toro Rosso) -1:13,273, 7. Magnussen (Dán./Haas), 8. Alonso (Šp./McLaren), 9. Sainz (Šp./Renault), 10. Grosjean (Fr./Haas) všichni -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 21 závodů): 1. Hamilton 213 b., 2. Vettel 189, 3. Räikkönen 146, 4. Bottas 132, 5. Ricciardo 118, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) 105.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 345, 2. Ferrari 335, 3. Red Bull 223, 4. Renault 82, 5. Haas 66, 6. Force India 59, 7. McLaren 52, 8. Toro Rosso 28, 9. Sauber 18, 10. Williams 4.