Monza (Itálie) - Britský pilot Lewis Hamilton z Mercedesu vyhrál Velkou cenu Itálie formule 1 a poprvé v sezoně převzal vedení v mistrovství světa. Z první příčky sesadil dnes třetího Sebastiana Vettela z Ferrari, kterého porazil o propastných 36 sekund. Sedm závodů před koncem tak před německým jezdcem vede průběžné pořadí o tři body.

Trojnásobný mistr světa si dojel pro druhý triumf za sebou a celkově si připsal šesté vítězství v sezoně. Bez jediného zaváhání na trati ho vybojoval den po zisku rekordní 69. pole position v kariéře. Hamilton vyhrál s náskokem 4,5 sekundy před týmovým kolegou Valtterim Bottasem.

"Odvedli jsme skvělou práci. Je vidět, že motor Mercedesu je výrazně silnější než ten Ferrari," uvedl Hamilton, který se v Monze radoval z triumfu počtvrté po letech 2012, 2014 a 2015.

Vettelovi na startu patřila po nepovedené kvalifikaci v dešti až šestá pozice, ale postupně se prokousával polem a v osmém kole už byl třetí. Ztráta čtyřnásobného šampiona na vedoucího Hamiltona i druhého Bottase přesto narůstala téměř po vteřině za kolo a v polovině závodu ztrácel na první místo 23 sekund.

"Byl to náročný start i závod. Jel jsem v podstatě sám a snažil se držet co nejblíž Mercedesu, ale prostě jsme na to neměli rychlost," řekl Vettel. "Někdo to může brát jako špatné vystoupení, ale vím, že jsme na správné cestě. Jsem přesvědčený, že závěr sezony bude z naší strany velmi dobrý," dodal.

Vystoupení Ferrari na domácí trati, kde navíc italská stáj slavila 70 let od založení, nevylepšil ani Kimi Räikkönen. Finský pilot obsadil stejně jako v kvalifikaci pátou příčku, když se před něj ještě dostal Daniel Ricciardo. Australský pilot Red Bullu přitom kvůli penalizaci za výměnu součástek odstartoval až z 16. místa.

V samém závěru to dokonce vypadalo, že Ricciardo má rychlost na to, aby předjel i třetího Vettela, ale nakonec se mu to nepovedlo. "Když se mi ho podařilo dojet, čekal jsem, že se v posledním kole dostanu před něj. Ale chytil druhý dech," prohlásil Ricciardo.

Naopak dál se trápí druhý jezdec Red Bullu Max Verstappen. Po startu se sice z 13. pozice dokázal dostat až na osmou příčku, po kolizi ale musel ve čtvrtém kole do boxů pro nové přední kolo a propadl se na poslední místo. Nizozemský jezdec, který nedokončil šest z dosavadních 13 závodů, nakonec dojel desátý.

Velká cena Itálie byla pro formuli posledním evropským závodem v sezoně. Další Grand Prix je na programu za dva týdny v Singapuru.

Výsledky Velké ceny Itálie formule 1 v Monze:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:15:32,310 hod. (prům. rychlost: 243,627 km/h), 2. Bottas (Fin./Mercedes) -4,471, 3. Vettel (Něm./Ferrari) -36,317, 4. Ricciardo (Austr./Red Bull) -40,335, 5. Räikkönen (Fin./Ferrari) -1:00,082, 6. Ocon (Fr./Force India) -1:11,528, 7. Stroll (Kan./Williams) -1:14,156, 8. Massa (Braz./Williams) -1:14,834, 9. Pérez (Mex./Force India) -1:15,276, 10. Verstappen (Niz./Red Bull) -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 13 z 20 závodů): 1. Hamilton 238 b., 2. Vettel 235, 3. Bottas 197, 4. Ricciardo 144, 5. Räikkönen 138, 6. Verstappen 68, 7. Pérez 58, 8. Ocon 55, 9. Sainz (Šp./Toro Rosso) 36, 10. Hülkenberg (Něm./Renault) 34.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 435, 2. Ferrari 373, 3. Red Bull 212, 4. Force India 113, 5. Williams 55, 6. Toro Rosso 40, 7. Haas 35, 8. Renault 34, 9. McLaren 11, 10. Sauber 5.