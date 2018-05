Barcelona - Do nedělní Velké ceny Španělska formule 1 odstartují z první řady vozy stáje Mercedes. Pro pole position si dojel úřadující mistr světa Lewis Hamilton před Valtterim Bottasem a až třetí skončil vítěz předchozích tří kvalifikací Sebastian Vettel z Ferrari.

Hamilton porazil Bottase o pouhé čtyři setiny sekundy. Čtyřnásobný mistr světa je tak v nejlepší pozici obhájit loňský barcelonský triumf a zvýšit náskok v čele průběžného pořadí, kam se dostal díky šťastnému vítězství před dvěma týdny v Baku. Před Vettelem vede o čtyři body."Už jsem první místo potřeboval, protože jsem na pole position dlouho nebyl," řekl Hamilton, který letos vyhrál kvalifikaci pouze v prvním závodě sezony v Austrálii. "Tohle je rozhodující závod, který ukáže, jak na tom jsme. V kvalifikaci se nám to podařilo, teď to musíme potvrdit v neděli. Když vyhrajeme, uděláme si polštářek na pár dalších závodů," dodal poradce Mercedesu Niki Lauda.Vettel byl dosavadním kvalifikačním suverénem, ale dnes za Hamiltonem zaostal o 132 tisícin. Hned za ním se umístil jeho týmový kolega Kimi Räikkönen, který po problémech v pátečních trénincích dostal nový motor. Penalizace ho však nečeká, protože šlo o jeho první výměnu v sezoně."S výkonem jsem byl spokojený, akorát když jsem se pak podíval na tabuli, moje jméno na prvním místě nenaskočilo. Ale čekali jsme, že Mercedes tady bude silný. Uvidíme, jak to dopadne v neděli," řekl Vettel, který sice vyhrál první dva závody v sezoně, ale v dalších dvou nebyl ani na stupních vítězů.Další příčky patřily jezdcům Red Bullu, který do Španělska přijel s výrazně upravenými vozy, ale na rivaly z Mercedes s Ferarri to nestačilo. Max Verstappen obsadil páté místo, Daniel Ricciardo byl šestý a oba za Hamiltonem zaostali o šest desetin.Poprvé v sezoně se díky Fernandu Alonsovi dostal do nejlepší desítky McLaren, z poslední příčky naopak odstartuje po těžké havárii z dopoledního závěrečného tréninku Brendon Hartley. Pilot stáje Toro Roso se v rychlosti kolem 160 km/h stočil do zdi a zcela zničil celou zadní část vozu včetně kol i převodovky. "Jsem v pořádku, trochu mě po tom bolela hlava, ale zítra budu moci závodit," uvedl novozélandský pilot.