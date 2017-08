Spa-Francorchamps (Belgie) - Velkou cenu Belgie formule 1 vyhrál Lewis Hamilton z Mercedesu před Sebastianem Vettelem. Díky pátému triumfu v sezoně snížil v průběžném pořadí mistrovství světa náskok vedoucího pilota Ferrari na sedm bodů.

"Možná jsou tady děti, které sní o tom, že jednou tady budou stejně jako my závodit," řekl Hamilton. "Já sem přijel s tátou v roce 1996, takže doufám, že jsem jim dnes ukázal, že sny se mohou vyplnit," přidal.

Na okruhu ve Spa-Francorchamps se příliš dramatický závod nejel. Hamilton, který v sobotu vyrovnal ziskem 68. pole position kvalifikační rekord slavného Michaela Schumachera, si při jubilejním 200. startu v kariéře od začátku hlídal první místo s náskokem 1,5 sekundy před čtyřnásobným mistrem světa Vettelem.

O vedení přišel britský pilot pouze ve 12. kole, kdy zajel do boxů. Vettel se díky tomu dostal do čela, ale o tři kola později zajel vyměnit gumy i on. Ve stejnou chvíli se Hamilton vrátil na první místo, když předjel Kimiho Räikkönena z Ferrari. Finský jezdec vzápětí dostal desetivteřinovou penalizaci za ignorování žlutých vlajek.

Pořadím poté mohl zamíchat zpomalovací vůz, který vyjel na trať ve 30. kole po kolizi vozů Force India. Většina pilotů toho využila k další výměně pneumatik. Hamilton zvolil nejtvrdší, zatímco Vettel rychlejší nejměkčí sadu a hned po restartu ve 34. kole zaútočil. Trojnásobný světový šampion však s vypětím všech sil vedení udržel a zbývajících deset kol už měl pod kontrolou.

"Čekal jsem na Lewisovu chybu, ale on žádnou neudělal. A on čekal na mou chybu, ale já také žádnou neudělal," uvedl Vettel. "Odvedli jsme dobrou práci a to je pro nás povzbuzení pro nadcházející víkend, kdy pojedeme doma," připomněl Velkou cenu Itálie.

Pro třetí místo si popáté v sezoně dojel Daniel Ricciardo z Red Bullu před Räikkönenem. Páté místo obsadil druhý jezdec Mercedesu Valtteri Bottas, který nejvíc doplatil na safety car, když po restartu přišel o třetí příčku.

Další smolný závod prožil Max Verstappen z Red Bullu, jenž skončil v osmém kole kvůli technickým potížím. Nizozemský pilot tak nedokončil šestý z dosavadních dvanácti závodů.

Velká cena Belgie, závod mistrovství světa vozů formule 1 ve Spa-Francorchamps:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:24:42,820 (průměrná rychlost: 218,183 km/h), 2. Vettel (Něm./Ferrari) -2,358, 3. Ricciardo (Austr./Red Bull) -10,791, 4. Räikkönen (Fin./Ferrari) -14,471, 5. Bottas (Fin./Mercedes) -16,456, 6. Hülkenberg (Něm./Renault) -28,087, 7. Grosjean (Fr./Haas) -31,553, 8. Massa (Braz./Williams) -36,649, 9. Ocon (Fr./Force India) -38,154, 10. Sainz (Šp./Toro Rosso) -39,447.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 20 závodů): 1. Vettel 220 b., 2. Hamilton 213, 3. Bottas 179, 4. Ricciardo 132, 5. Räikkönen 128, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) 67, 7. Pérez (Mex./Force India) 56, 8. Ocon 47, 9. Sainz 36, 10. Hülkenberg 34.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 392, 2. Ferrari 348, 3. Red Bull 199, 4. Force India 103, 5. Williams 45, 6. Toro Rosso 40, 7. Haas 35, 8. Renault 34, 9. McLaren 11, 10. Sauber 5.