Hockenheim (Německo) - Britský pilot Lewis Hamilton si před nedělní Velkou cenu Německa formule 1 přál zázrak a jeho modlitby byly vyslyšeny. Ze 14. místa na startu si totiž dojel pro nečekané vítězství a dokonce se vrátil na první místo mistrovství světa, protože Sebastian Vettel z Ferrari na mokré trati havaroval.

Obhájce titulu Hamilton po technických problémech v kvalifikaci vstoupil do závodu v Hockenheimu s osmibodovou ztrátou na vedoucího Vettela. Po startu se ale rychle dotáhl na čelo a v závěru mu pak přálo i štěstí, protože Vettel na prvním místě dostal na mokré trati smyk a skončil v bariéře.

Hamilton i díky tomu sesadil jezdce Ferrari z prvního místa průběžného pořadí a po 11 z 21 závodů před ním vede o 17 bodů. "Byl to nejneuvěřitelnější závod, jaký jsem zažil. Jako obvykle jsem se před startem modlil a moje modlitby byly vyslyšeny. A to mě děsí trochu víc než obvykle," řekl britský pilot.

"Dnes jsem také předvedl nejlepší výkon, co si pamatuji," přidal Hamilton. "Pár povedených závodů už mám za sebou, třeba v Silverstonu v roce 2008, ale tehdy jsem vyjel z trati, takže tam to bylo tak na 99,8 procenta. Teď jsem ale neudělal žádnou chybu," prohlásil.

Hamiltona po závodě začalo vyšetřovat vedení šampionátu kvůli tomu, že si na poslední chvíli rozmyslel nájezd do boxů a přes trávu se vrátil na trať. Čtyřnásobnému mistru světa hrozilo, že by mohl o triumf přijít, ale nakonec vyvázl s varováním. "Bylo to nahoru dolů, prostě hrozně emotivní den," uvedl Hamilton.

"Rozdíl mezi těmi nejlepšími a těmi 'jen' velmi dobrými je v tom, že ti nejlepší dokážou něco udělat, i když se jim vůbec nedaří. A jedním z nich je i Lewis," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff, který s Hamiltonem před závodem podepsal novou dvouletou smlouvu na 40 milionů liber.