Budapešť - Britský pilot Lewis Hamilton sice ve Velké ceně Maďarska ztratil body v boji o titul mistra světa formule 1, ale zase získal uznání za sportovní gesto. V závěru totiž před sebe pustil týmového kolegu z Mercedesu Valtteriho Bottase, který díky tomu obsadil konečné třetí místo. Hamilton dojel čtvrtý.

Hamilton finskému jezdci oplatil podobné gesto, když mu Bottas o pár kol dřív uvolnil cestu, aby mohl trojnásobný mistr světa zaútočit na vedoucí vozy Ferrari. To se mu nakonec nepovedlo a Sebastian Vettel dojel první a zvýšil náskok před Hamiltonem v pořadí šampionátu na 14 bodů. Druhý na Hungaroringu skončil Kimi Räikkönen.

"Chci získat šampionát čestně. Nevím, jestli se mi to někdy vrátí. Ať už v dobrém, nebo špatném," prohlásil Hamilton. "Myslím, že dnes jsem se zachoval správně," přidal dvaatřicetiletý pilot. Kdyby dojel na třetím místě, ztrácel by na vedoucího Vettela v šampionátu jedenáct bodů.

Nakonec tak neučinil i proto, že 25 kol před koncem, kdy Hamilton stahoval ztrátu na vedoucí Ferrari, ho pustil Bottas před sebe. Pětinásobný vítěz maďarské Grand Prix ale Räikkönena ani Vettela nedohnal, v posledním kole proto zvolnil, aby ho mohl o sedm sekund pomalejší Fin předjet.

"Rozhodl jsem se víc srdcem než hlavou. Mozek je spíš zabiják, protože každý bod se počítá a je to buď, a nebo. Ale srdce mi řeklo, že pustit Valtteriho je správná věc," uvedl Hamilton. "Stejně jako jemu tým řekl, aby udělal to, co má, tak stejná pravidla platí pro mě," dodal.

"Snad jsem dneska ukázal, že držím slovo a že jsem týmový hráč. Věřím, že když v životě děláte dobré věci, tak se vám to vrátí," prohlásil Hamilton.

Jel jako amatér, řekl Ricciardo o kolizi s Verstappenem

Za amatérské označil Daniel Ricciardo z Red Bullu chování týmového kolegy Maxe Verstappena při Velké ceně Maďarska. Nizozemský jezdec už ve druhé zatáčce do australského pilota vrazil a ukončil tak pro něj závod.

"Nevím, co bych k tomu řekl. Když se budu mírnit, tak to bylo amatérské," řekl Ricciardo na adresu o devět let mladšího Verstappena. "Ani mě nemohl předjet, protože tam nebylo místo. Myslím, že nemá rád, když se před něj dostane kolega z týmu," přidal.

"Myslím, že to ani nebylo kvůli tomu, že by se moc snažil. Prostě to nemá jak omluvit," dodal osmadvacetiletý Australan. "Zkusil to v první zatáčce a nevyšlo to. Byl jsem v ideální stopě, a když viděl, že ujíždím, tak si řekl, že s tím musí něco udělat, a nabourali jsme," přidal.

Verstappen, který za incident dostal desetivteřinový trest a propadl se tak na páté místo, se Ricciardovi omluvil. "Nikdy nechci do někoho vrazit a určitě ne do někoho z týmu. Navíc máme s Danielem skvělý vztah. Tohle nebylo správné a omlouvám se jemu i týmu, protože jsme tady mohli získat body. Promluvím si s Danielem o samotě a vyříkáme si to," dodal.

Podle Verstappena ke kolizi došlo kvůli tomu, že musel brzdit před Valtterim Bottasem z Mercedesu. "Všechno začalo už v první zatáčce. Start nám vyšel, ale pak jsem se dostal vedle Bottase, najel na trávu a zpomalil jsem. Oni (Ricciardo s Bottasem) potom spolu bojovali ve druhé zatáčce, brzdili jsme na poslední chvíli a pak už jsem se vezl," prohlásil.