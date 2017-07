Silverstone (Británie) - Pilot Lewis Hamilton z Mercedesu rozhodně nečekal, že by po Velké ceně Británie mohl snížit ztrátu na vedoucího jezdce mistrovství světa formule 1 Sebastiana Vettela na jediný bod. Za zlomový okamžik sezony však závod v Silverstonu, který v neděli ovládl už popáté v kariéře, neoznačil.

"Je těžké říct, že tohle byl okamžik, kdy se všechno otočí," citoval server BBC Hamiltona, který v předchozích dvou závodech kvůli technickým potížím skončil mimo stupně vítězů. "Je to jako na houpačce a jednou jsou nahoře oni, jednou zase my. Třeba jako teď o víkendu a pro formuli je to jedině dobře. Fanoušci určitě tenhle super dramatický souboj ocení," dodal.

"Samozřejmě bych se nezlobil, kdybychom už měli navrch pořád my. Ale spíš si přeju, abychom byli pořád ve střehu a připravení na všechno, co by nás v dalších závodech mohlo potkat," přidal trojnásobný mistr světa. "Myslím, že to bude těsné až do úplného konce," uvedl.

Před nedělním závodem ztrácel Hamilton na Vettela 20 bodů, jenže německému jezdci v předposledním kole prasklo kolo a po zastávce v boxech se ze třetího místa propadl na sedmé. "Nečekal jsem, že bych mohl snížit ztrátu na jediný bod. Možná na sedm, deset nebo dvanáct. Ale něco takového jsme potřebovali," připomněl Brit poslední nepovedené závody.

Hamilton byl také rád, že rázně odpověděl kritikům, kterým se nelíbilo, že před závodem se místo přípravy a exhibičního vystoupení v Londýně rozhodl odjet do Řecka na dvoudenní dovolenou. "Nevidím důvod, aby někdo zpochybňoval moji přípravu," uvedl. "Cítil jsem, že to potřebuju, tak jsem to udělal. A předvedl jsem nejlepší výkon v sezoně," dodal.

Dvaatřicetiletý Hamilton navíc na okruhu v Silverstonu triumfoval už počtvrté za sebou. Spolu s triumfem z roku 2008 tam zvítězil celkově popáté a vyrovnal rekord krajana Jima Clarka a Francouze Alaina Prosta. "Trvalo to dlouho, ale jsem moc pyšný, že jsem se vyrovnal legendám. Ale ještě toho mám dost před sebou, tak snad ještě nějaké milníky přidám," prohlásil.