Silverstone (Británie) - Formuli 1 čeká o víkendu Velká cena Británie v Silverstonu a pilot Lewis Hamilton z Mercedesu věří, že na domácí půdě ukončí nejhorší výsledkovou sérii od března 2014. V předchozích dvou závodech skončil mimo stupně vítězů a v průběžném pořadí mistrovství světa ztrácí na vedoucího Sebastiana Vettela z Ferrari už 20 bodů.

"Jen v náročných podmínkách máte možnost se zlepšit a udělat něco výjimečného," řekl Hamilton, který před třemi týdny v Ázerbájdžánu skončil pátý a před týdnem v Rakousku čtvrtý. V obou případech trojnásobného mistra světa připravily o lepší umístění technické potíže. V Baku musel z prvního místa do depa kvůli ochraně hlavy a ve Spielbergu po nepovolené výměně převodovky startoval až z osmého místa.

"Ale pořád je do konce dlouhá cesta a všechno se může po jediném závodě otočit. Čím větší je mezi námi odstup, tím větší je i tlak," uvedl Hamilton. Po Velké ceně Rakouska si dopřál dvoudenní volno a před oblíbeným závodem věří, že černou sérii ukončí. Naposledy skončil mimo stupně vítězů dvakrát za sebou v březnu 2014.

"Myslím, že Lewis nemohl mít smolnější sérii," řekl ředitel Mercedesu Toto Wolff. "Nejdřív jsme ho nechali ve štychu s ochranou hlavy a potom s převodovkou. Proto máme pocit, že mu něco dlužíme, takže musíme zabojovat a doufejme, že to v Silverstonu klapne," připomněl technické problémy britského pilota z posledních dvou závodů.

Na okruhu v Silverstonu má Hamilton všechny předpoklady pro to, aby Vettelův náskok snížil. Na domácí půdě vyhrál celkem čtyřikrát, když poprvé triumfoval v roce 2008 a poté ovládl i tři poslední ročníky. Nedělním vítězstvím by vyrovnal rekord Alaina Prosta. "Okruh by měl našim vozům vyhovovat, protože bude rozhodovat aerodynamika," přidal Wolff.

Bez šance tak nebude ani druhý jezdec německé stáje Valtteri Bottas. Finský pilot před týdnem v Rakousku vyhrál druhou Velkou cenu v sezoně i v kariéře a podle vlastních slov se přihlásil do boje o titul. Na třetím místě šampionátu ztrácí po devíti závodech na druhého Hamiltona 15 a na prvního Vettela 35 bodů.