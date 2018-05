Barcelona - Úřadujícímu mistrovi světa formule 1 Lewisi Hamiltonovi před dvěma týdny spadlo do klína průběžné vedení v šampionátu a pilot Mercedesu má v plánu ho udržet i po víkendové Velké ceně Španělska. Čeká ho však tuhý boj se Sebastianem Vettelem z Ferrari, který potřebuje zastavit výsledkový pád z posledních závodů.

Vettel vyhrál dvě úvodní Velké ceny v sezoně, ale poté v Číně po kolizi s Maxem Verstappenem skončil osmý a naposledy v Baku po riskantním manévru dojel čtvrtý. Právě chaotický závod v Ázerbájdžánu vynesl Hamiltonovi nečekané první vítězství v sezoně a čtyřnásobný mistr světa se navíc posunul do čela seriálu s náskokem čtyř bodů před Vettelem.

Hamilton však moc dobře ví, že za to vděčí především velkému štěstí, protože zatím mu k bodům pomohly spíš chyby soupeřů než vlastní výkon. "Máme za sebou dva zvláštní závody, které nás udržely ve hře, ale nemůžeme spoléhat na to, že budeme mít kliku i ve zbývajících sedmnácti," řekl Hamilton.

"Potřebujeme dokonalý výkon a důvěru v auto. Vím, že na to mám já a má na to i vůz, ale ještě se nám ten výkon nepodařilo odemknout. Musíme hodně věcí zlepšit," přidal čtyřnásobný mistr světa, který v Barceloně vyhrál tři z posledních čtyř kvalifikací a dvakrát dokázal pole position proměnit ve vítězství.

Jenže o dobrou kvalifikační statistiku se může opřít i Vettel, který bude v sezoně útočit na čtvrtou pole position za sebou. Navíc v Barceloně je start z prvního místa velkou výhodou, protože jen ve třech závodech z posledních 17 neznamenal konečný triumf.

Úvod sezony sice zatím rychlostně patřil především Ferrari s Red Bullem, ale nyní si většina týmů během dvoutýdenní pauzy připravila první výraznější vylepšení vozů. To by mohlo zamíchat pořadím. "Začátek evropské sezony tradičně přináší první várku novinek, které ovlivní zbytek sezony," uvedl Vettel.

"Po dramatickém vstupu do sezony míříme do Evropy, v Barceloně nejde moc předjíždět a v Monte Carlu je to ještě horší. Proto je velmi důležitá pozice na startu, takže všechny stáje usilovně pracují na tom, aby z aut před těmito závody dostaly i poslední kapku výkonu," řekl šéf stáje Mercedes Toto Wolff.

V pátek jsou v Barceloně na programu první tréninky, sobotní kvalifikace pak začne stejně jako nedělní závod v 15 hodin.

pam nkr