Singapur - Britského pilota Lewise Hamiltona čeká první závod v roli vedoucího jezdce mistrovství světa formule 1 v sezoně. Před Velkou cenou Singapuru je však favoritem jeho hlavní konkurent Němec Sebastian Vettel z Ferrari, který na hvězdu Mercedesu ztrácí tři body.

Trojnásobný mistr světa Hamilton vyhrál tři z posledních čtyř závodů a před dvěma týdny v Itálii se poprvé v sezoně dostal do čela průběžného pořadí, odkud sesadil Vettela. "Pro Ferrari to byla v domácím závodě ostuda, ale už několikrát ukázalo, že umí být rychlejší než my," prohlásil člen vedení Mercedesu Niki Lauda.

Vettel skončil v Itálii až třetí a druhý pilot Ferrari Kimi Räikkönen byl pátý. "Podle mě udělali chybu v nastavení vozu. Pro Singapur má ale Ferrari superauto a všechno se může zase změnit," řekl Lauda. Podle něj městský okruh Marina Bay bude vyhovovat spíš pohyblivějším vozům italské stáje než rychlým mercedesům.

Ve Vettelův prospěch mluví také to, že čtyřnásobný mistr světa je nejúspěšnějším jezdcem singapurského závodu. V roce 2015 v Marina Bay vyhrál v barvách Ferrari a další tři vítězství v letech 2011, 2012 a 2013 vybojoval ještě jako jezdec Red Bullu.

Hamilton, který v noční Grand Prix uspěl dvakrát v letech 2009 a 2014, proto bere čtrnáctý závod v sezoně jako jeden z klíčových v boji o titul. "Ferrari tady bude určitě hodně rychlé. Já jsem ale přijel v dobré náladě a chci zabojovat o vítězství. A kdyby se to nepovedlo, tak musíme co nejvíc omezit naše ztráty," dodal.

Na opačném konci startovního roštu se může stát smutným rekordmanem Nico Hülkenberg. Německý pilot už 128 závodů nestál na stupních vítězů a o nelichotivé maximum se dělí s krajanem Adrianem Sutilem. Po závodě v Singapuru se jezdec Renaultu může v čele osamostatnit.

Charakteristika okruhu Marina Bay v Singapuru:

Délka okruhu: 5,073 km

Délka závodu: 61 kol = 309,316 km

Počet pravých zatáček: 9

Počet levých zatáček: 14

Počet odjetých Velkých cen: 9

Nejvíce vítězství: Sebastian Vettel - 4, Red Bull - 3

Nejvíce pole position: Sebastian Vettel, Lewis Hamilton - 3, Ferrari - 3

Nejrychlejší kolo v závodu: 2008, Kimi Räikkönen (Fin./Ferrari) 1:45,599

Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: 2016, Nico Rosberg (Něm./Mercedes) - 1:42,584

Nejrychlejší závod: 2016, Nico Rosberg 1:55:48,950

Vítězové předchozích závodů: 2012 - Vettel (Něm./Red Bull), 2013 - Vettel (Něm./Red Bull), 2014 - Hamilton (Brit./Mercedes), 2015 - Vettel (Něm./Ferrari), 2016 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes).