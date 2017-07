Praha - Předseda středočeské ČSSD Jan Hamáček míní, že v případu bývalého šéfa ČSSD Jiřího Paroubka by se mělo postupovat podle stranických stanov. Sociální demokraté v Cerhenicích na Kolínsku schválili Paroubkovo přijetí do strany, s jeho návratem ale nesouhlasí Paroubkovi bývalí kolegové z pražské organizace. Záležitostí se bude ještě v srpnu zabývat vedení středočeské ČSSD, sdělil Hamáček ČTK.

Opětovný vstup někdejšího premiéra do ČSSD musí podle stanov schválit jeho původní domovská organizace a také příslušný okresní a krajský výkonný výbor. Pražský výbor sociální demokracie však už Paroubkův návrat zamítl.

Cerheničtí požádali Hamáčka, aby jim pomohl a pokusil se názor pražských sociálních demokratů změnit. Předseda středočeské ČSSD však poukazuje na stranické stanovy. "Podobně jako v jiných případech by se mělo postupovat podle stanov ČSSD. Celé záležitosti se budeme věnovat i na srpnovém jednání krajského výboru ČSSD Středočeského kraje," uvedl Hamáček.

Vedení středočeské ČSSD by se mělo sejít 10. srpna. "Vyčkáme na to, co udělá pan Hamáček, jiné aktivity vyvíjet nebudeme," řekl dnes ČTK předseda ČSSD na Kolínsku a cerhenický starosta Marek Semerád.

Paroubek, kterému bude v srpnu 65 let, vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005 a brzy se stal těžko přehlédnutelným politikem. Byl premiérem a předsedou nejsilnější politické strany. V říjnu 2011 oznámil odchod z ČSSD a spoluzaložil stranu Národní socialisté - levice 21.století (LEV 21), která však ve volbách neuspěla. Z čela LEV 21 Paroubek odešel v roce 2014. V politice se tehdy rozhodl skončit, aby se mohl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.