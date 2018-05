Praha - Pražští sociální demokraté většinově podporují vstup své strany do vlády v koalici s hnutím ANO a s podporou komunistů. Novinářům to po svém večerním jednání s pražskou stranickou organizací řekl šéf ČSSD Jan Hamáček. Jména pětice případných sociálnědemokratických ministrů chce ve čtvrtek sdělit prezidentovi. Zveřejní je v pátek po jednání vedení strany. O účasti ČSSD ve vládě rozhodnou straníci v červnovém referendu.

"Můj dojem z pražské sociální demokracie je, že většinově podporuje vstup do vlády... Já jsem žádné hlasování nedělal, ale to byl můj dojem z té atmosféry, která může být daná tím, kdo přišel (na jednání)," uvedl Hamáček. Podle něj byla atmosféra v jednacím sále v Praze ve srovnání s jinými regiony "asi nejpozitivnější pro případný vstup do vlády". Členové pražské organizace už minulý týden hodnotili dosažené výsledky vyjednávačů ČSSD a podobu koaliční dohody jako maximum možného.

ČSSD má mít v připravovaném kabinetu pět křesel, jedno z nich by mělo být navíc vicepremiérské. Hamáček tvrdil, že s pražskými sociálními demokraty dnes "žádná jména neprobírali". Jednat o nich bude v pátek předsednictvo a grémium strany, poté stranické vedení pětici kandidátů a kandidátek na ministerské posty zveřejní. Ještě před tím by chtěl Hamáček seznam představit prezidentovi Miloši Zemanovi, za nímž ve čtvrtek vyrazí do Ostravy.

"Slíbil jsem panu prezidentovi, že minimálně resort zahraničí s ním budu konzultovat. Vzhledem k tomu, že máme oznamovat pět kandidátů, tak si myslím, že je vhodné, aby ta jména prezident republiky slyšel z úst předsedy strany, která je bude navrhovat, nikoliv z médií," řekl Hamáček. Kandidátem na šéfa diplomacie by mohl být europoslanec ČSSD Miroslav Poche. Podle zákulisních informací s tím ale hlava státu nesouhlasí.

Do vládního týmu podle dosavadních zpráv chce strana poslat jednu ženu, a to šéfku tripartity Ústeckého kraje Gabrielu Nekolovou. Aby zastoupení bylo vyrovnané, měli by sociální demokraté navrhnout ženy dvě. "Vybírali jsme z okruhu kandidátů i kandidátek, v procesu byly zastoupeny i ženy. Počkejte si až na to výsledné složení," uvedl šéf ČSSD. Sociálním demokratům má připadnout resort zahraničí, vnitra, práce, zemědělství a kultury.

Vnitrostranického referenda o vstupu do vlády se může zúčastnit 19.000 členů. Aby výsledek platil, musí hlasovat aspoň čtvrtina z nich. Sociální demokraty v krajích názor na případnou účast ve vládě dělí. Některým vadí, že by kabinet měl řídit trestně stíhaný Andrej Babiš (ANO). Části odpůrců se nelíbí ani to, že by se případná menšinová vláda měla opírat o KSČM. Zastánci vládního angažmá zase říkají, že strana prosadí své návrhy spíše z vládní úrovně než z opozice. Varují také před možností vládní účasti hnutí SPD Tomia Okamury, v případě, že by nevznikla vláda ANO a ČSSD.