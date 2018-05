Karlovy Vary - Předseda sociální demokracie Jan Hamáček dnes přesvědčoval spolustraníky v Karlovarském kraji, aby podpořili vstup ČSSD do vlády s ANO. Podle krajského předsedy Tomáše Svobody se mu to zřejmě u některých zatím nerozhodnutých podařilo. Sociální demokraté rozhodují v celostranickém referendu, jeho výsledky mají být známy 15. června.

"Obeslal jsem pozvánku všem předsedům (organizací ČSSD), hlavně těm, kteří s tím (vstupem ČSSD do vlády) měli nějaký zásadní problém ... jsem přesvědčen, že u některých, kteří byli přesvědčeni že nebudou pro, tak po dnešku asi už budou. A myslím, že se to v našem kraji překlopí spíše do toho, že budou pro účast strany ve vládě," řekl ČTK Svoboda po Hamáčkově setkání se zástupci ČSSD v Karlovarském kraji.

V Karlových Varech padaly kromě dotazů na celostátní důsledky vstupu ČSSD do vlády s ANO i otázky na krajské problémy, dostavbu dálnice D6 i zatím nerealizované sliby, že stát opraví hotel Thermal.

Hamáček navštěvuje postupně jednotlivé krajské organizace. "Byla to příjemná a otevřená debata a já jsem s ní spokojen. Hodně se to točilo kolem problémů Karlovarského kraje," řekl ČTK po dnešním jednání. "Ani tady nebyli všichni pro a padaly tady dotazy, co to udělá se sociální demokracií. Ale právě proto je to referendum," doplnil Hamáček.

Bývalý hejtman Karlovarského kraje Martin Havel sice ocenil, že předseda ČSSD dokázal čelit i nepříjemným otázkám, ale zároveň připomněl, že v minulém volebním období byla ČSSD tou silnější stranou ve vládě, a přesto si podle něj ANO přivlastnilo všechny úspěchy a neúspěchy nechalo na ČSSD. "To ukazuje, že Andrej Babiš a jeho mediální impérium má vliv, stejně jako jeho mediální politika, kterou je schopný dělat," míní Havel.

V Karlovarském kraji zatím hlasovalo v referendu jen několik organizací. "Máme tady 28 organizací, z toho asi pět nebo šest už hlasovalo. Ale většina z nich to má naplánované na začátek června," dodal krajský předseda Svoboda.

Sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu rozhodují o tom, zda má jejich strana vstoupit do menšinové vlády hnutí ANO podporované komunisty. Hlasování se koná od 21. května do 14. června na schůzích téměř 1100 místních organizací strany a je tajné. Výsledek by měla ČSSD oznámit 15. června. Prezident Miloš Zeman už řekl, že jmenuje Andreje Babiše podruhé premiérem ještě před ukončením referenda ČSSD.