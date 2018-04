Praha - Hnutí ANO na dnešní večerní schůzce sdělilo sociálním demokratům, za jakých podmínek by mohla pokračovat jednání obou subjektů o vládě. Předseda ČSSD Jan Hamáček po jednání novinářům řekl, že o podmínkách informuje postupně grémium a v pátek předsednictvo své strany. Komentovat podmínky navržené ANO nijak nechtěl, protože by to mohlo vysílat signály, uvedl Hamáček po zhruba hodinu a půl dlouhém jednání. Zástupci ANO před novináře nepřišli.

"Mohu potvrdit, že ANO nám sdělilo svou představu, za jakých podmínek by mohla pokračovat jednání o vládní spolupráci," uvedl Hamáček. Jako první ji podle něj uslyší členové stranického grémia, které se sejde v dohledné době. "Předsednictvo v pátek řekne, zda nabídku akceptuje," dodal. Odmítl komentovat, jaký má z nabídky pocit. "Nechci vysílat signály," odvětil.

Hnutí ANO zhruba 25 minut po vystoupení předsedy ČSSD Hamáčka zrušilo svou avizovanou tiskovou konferenci. Podle mluvčí ANO Lucie Kubovičové se vyjednavači hnutí se sociálními demokraty domluvili, že nabídku nebudou komentovat. Vyjednávání nechtějí ohrozit.

Sociální demokracie ukončila rozhovory s ANO před necelými dvěma týdny kvůli personálním neshodám. ANO totiž nevyhovělo požadavku, aby do kabinetu nenominovalo premiéra v demisi a předsedu ANO Andreje Babiše, který čelí trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda. Socialistům nechtělo ANO přenechat ani místo ministra vnitra, které mělo být podle ČSSD zárukou nezávislého vyšetřování.

Konec vyjednávání schválily vrcholné orgány ČSSD včetně sjezdu a prezident Miloš Zeman následně vybídl Babiše, ať o vládě vyjednává s KSČM a hnutím Svoboda a přímá demokracie. Spolupráci s SPD Tomia Okamury však odmítla řada především regionálních představitelů ANO, a výbor hnutí se tak minulý týden jednomyslně rozhodl dát přednost návratu k jednáním s ČSSD.