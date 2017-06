Chicago/Praha - Kniha Tomáše Halíka Chci, abys byl (I Want You To Be), věnovaná tématu lásky především z teologického pohledu, získala v sobotu na výročním zasedání Asociace amerických knihoven v Chicagu zlatou medaili a titul Kniha roku v oboru filozofie. Výsledky klání v desítkách kategorií organizátoři zveřejnili na internetu.

Titul Chci, abys byl vydalo v roce 2012 české Nakladatelství lidové noviny a loni v anglickém překladu nakladatelství University of Notre Dame Press. O jeho ocenění rozhodla porota složená ze čtenářů, knihovníků a knihkupců. Podle jedné z recenzí dílo nabízí nové úhly pohledu na lásku k Bohu, na lásku k sobě samému i na lásku k bližním včetně nepřátel

"Tomáš Halík oživuje staré pochopení dřívějších církevních učenců, že víra by měla být vnímána spíše jako cesta než jako pevně dané obydlí. Jeho meditace o tom je plná svěžích pohledů, jež obnovují staré pravdy...," ocenil knihu Charles Taylor, emeritní profesor kanadské McGillovy univerzity.

Český teolog, kněz a filozof Tomáš Halík je mimo jiné držitelem prestižní Templetonovy ceny označované jako "duchovní Nobelova cena". Jeho práce byly přeloženy do 18 jazyků a získaly řadu ocenění. Je mezi nimi i cena za nejlepší teologickou knihu Evropy let 2009 a 2010 od Evropské společnosti pro katolickou teologii, již dostal soubor esejů Vzdáleným nablízku, který je věnován dialogu víry a ateismu.