Kielce/Praha - Český teolog a filozof Tomáš Halík převzal cenu Uměním k Bohu (Per artem ad Deum), kterou každoročně udílí Papežská rada pro kulturu za podporu dialogu mezi kulturami. ČTK o tom informovala Ilona Trnková, ředitelka České křesťanské akademie. Držitel prestižní Templetonovy ceny Tomáš Halík dostal ocenění od papežské rady za "svědectví opravdové víry, za svou účast na životě společnosti a veřejná stanoviska proti rasové diskriminaci".

Ocenění Papežské rady pro kulturu, jíž se někdy říká vatikánské ministerstvo kultury, se tradičně uděluje během festivalu Sacroexpo v polském městě Kielce. Papežskou radu zřídil v roce 1982 papež Jan Pavel II. a jejím úkolem je zabývat se vztahy církve se světem kultury a vědy. Radu vede kardinál Giafranco Ravasi, s nímž Halík v minulosti společně přednášel.

Cenu Papežské rady pro kulturu v minulosti obdrželi například režisér Krzysztof Zanussi či skladatelé Krzysztof Penderecki a Arvo Pärt. Dnes byli spolu s českým knězem a myslitelem vyznamenáni polský astronom a teolog Michael Heller a německá umělkyně Claudia Henzlerová.

V přednášce s názvem Rozeznávat znamení doby Halík podle Trnkové vyzval představitele církve, aby nepodporovali autoritativní, populistické a nacionalistické režimy v postkomunistickém světě, které omezují demokratické svobody.

Halík je autorem knih, publikací a esejí, které byly přeloženy do mnoha jazyků. Získaly řadu mezinárodních ocenění. K jeho nejznámějším dílům patří O přítomnou církev a společnost, Ptal jsem se cest, Co je bez chvění, není pevné, Oslovit Zachea nebo Vzýván i nevzýván. Za sbírku esejů Vzdáleným nablízku převzal v roce 2011 ve Vídni cenu za nejlepší evropskou teologickou knihu let 2009 a 2010. V Polsku vyšlo Halíkovi 13 knih a v zemi získal řadu ocenění včetně rytířského kříže Řádu za zásluhy od polského prezidenta v roce 2012.

Na současném festivalu Sacroexpo se uskuteční prezentace polského vydání nové knihy Tomáš Halíka o ateismu, kterou napsal společně s německým autorem duchovní literatury Anselmem Grünem. Tato kniha vyšla česky minulý týden pod názvem Svět bez Boha. Ateismus jako druh náboženské zkušenosti.