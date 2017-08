New York - Rumunská tenistka Simona Halepová skončila na grandslamovém US Open už v prvním kole. Druhá nasazená prohrála ostře sledovaný duel s Ruskou Marií Šarapovovou, která hraje díky divoké kartě po dopingovém trestu první grandslamový turnaj po roce a půl, po setech 4:6, 6:4 a 3:6. Jiří Veselý prohrál v prvním kole s Chorvatem Bornou Čoričem ve třech setech 6:7, 6:7 a 2:6.

Vítězný návrat do Flushing Meadows oslavila Šarapovová v slzách. "Někdy se člověk sám sebe ptá, proč tak tvrdě makat, a tohle je přesně ten důvod," řekla dojatá Ruska na kurtu, na kterém zářila v třpytivých černých šatech pošitých krystaly Swarowski. "Za všemi těmi kamínky a malými černými šaty, tahle holka má pořád spoustu odhodlání a nikam nezmizí," slíbila fanouškům.

Halepová přes vyřazení může vystřídat Karolínu Plíškovou v čele žebříčku. Nejvýše nasazená Plíšková bude mít šanci uhájit tenisový trůn, pokud obhájí v New Yorku loňskou účast ve finále. Jedničkou se ale může stát dalších šest hráček.

Na centrkurtu před vyprodaným hledištěm čelila Halepová razantní hře Rusky. Šarapovová nastřílela šedesát vítězných míčů, měla 22 brejkbolů a pětkrát vzala Rumunce podání. Mohla vyhrát i ve dvou setech, ale Halepová ve druhém setu otočila z 1:4 na 6:4. Ve třetím setu Šarapovová získala v úvodu náskok 3:0, který udržela i díky tomu, že v poslední hře duelu odvrátila brejkbol.

Vítězstvím se Šarapovová pasovala do role jedné z favoritek na titul, sama ale zatím tak daleko nemyslí. "Tohle pro mne bylo velké vítězství a chci si ho užít. Pak se posunu k dalšímu zápasu," uvedla.

Proti Šarapovové se Halepové ani trochu nedaří. Rusku ještě ani jednou v kariéře neporazila a porážka v New Yorku byla již její sedmá v řadě. "Takové zápasy většinou v prvních kolech grandslamů nehrajete, ale takový je los. Dala jsem to toho všechno. Ona byla lepší," konstatovala Halepová. "Čekala jsem, že všechno vrátí. Některé údery byly opravdu skvělé, vůbec jsem na ně nedosáhla," dodala s tím, že sama se trápila hlavně na podání.

Vítězka US Open z roku 2006 a bývalá světová jednička Šarapovová ve Flushing Meadows uplynulé dva ročníky chyběla. V roce 2015 ji vyřadilo ze hry zranění a loni si odpykávala patnáctiměsíční trest za pozitivní nález na meldonium.

Čtyřiadvacetiletý Veselý po porážce s Čoričem označil za rozhodující svůj slabší servis. "Což je smutný. Servis v poslední době není to, co bych si představoval, především to moc neletí. Dřív jsem si servisem daleko víc pomáhal, měl jsem víc přímých bodů a pro soupeře jsem býval daleko nebezpečnější. Když ale servis nefunguje, tak těžko s takovými borci můžu vyhrávat," konstatoval Veselý.

V prvním setu Veselý prohrával v tie-breaku už 0:5, pak sice srovnal, ale další dva míče ztratil. I druhý set dospěl do zkrácené hry a český hráč opět více chyboval. "V prvních dvou setech jsem byl, neříkám lepší, ale měl jsem tam víc rozehraných gamů. Určitě šance jít do útoku a zatlačit ho. Párkrát zahrál dobře on, párkrát jsem udělal chybu, ale určitě prvních dvou setů můžu litovat," řekl Veselý

Na úvod třetího setu vzal Čoričovi servis, o výhodu ale vzápětí přišel a ve zbytku sady už dominoval soupeř. "I když jsem ho brejkl, tak on si zvykl na to moje podání, které nebylo nebezpečné, začal mi to returnovat dlouhé pod nohy a přebral kontrolu. Mohl si dovolit do toho víc jít, protože vedl," uvedl český hráč. Zápas ztratil za dvě a půl hodiny a s Chorvatem, 61. hráčem světového žebříčku, prohrál počtvrté z pěti duelů.

Na US Open startoval levou rukou hrající Veselý popáté v kariéře a potřetí skončil ve dvouhře v prvním kole. Předloni se dostal až do třetího kola.

Výsledky tenisového turnaje US Open

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Čorič (Chorv.) - Veselý (ČR) 7:6 (7:5), 7:6 (7:2), 6:2, A. Zverev (4-Něm.) - King (Barb.) 7:6 (11:9), 7:5, 6:4, Lu Yen-Hsun (Tchaj-wan) - Chačanov (25-Rus.) 4:6, 6:2, 6:3, 6:3, Sela (Izr.) - Eubanks (USA) 6:2, 6:4, 6:2, Albot (Mold.) - Escobedo (USA) 7:5, 4:6, 6:2, 6:4, Gulbis (Lot.) - Giannessi (It.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:2, 7:5, Shapovalov (Kan.) - Medveděv (Rus.) 7:5, 6:1, 6:2, Thompson (Austr.) - Sock (13-USA) 6:2, 7:6 (14:12), 1:6, 5:7, 6:4, Pouille (16-Fr.) - Bemelmans (Belg.) 6:3, 6:4, 6:4, Querrey (17-USA) - Simon (Fr.) 6:4, 6:3, 6:4, Müller (19-Luc.) - Tomic (Austr.) 3:6, 6:3, 6:4, 6:4, Ramos (20-Šp.) - Istomin (Uzb.) 4:6, 7:6 (7:4), 7:5, 6:7 (3:7), 7:5, M. Zverev (23-Něm.) - Kwiatkowski (USA) 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, Donaldson (USA) - Basilašvili (Gruz.) 6:0, 4:6, 6:3, 7:6 (8:6), Mahut (Fr.) - Fucsovics (Maď.) 6:3, 2:6, 6:4, 2:6, 7:6 (7:3), Fabbiano (It.) - Smith (Austr.) 7:6 (7:5), 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), Tipsarevič (Srb.) - Kokkinakis (Austr.) 6:7 (5:7), 3:6, 6:1, 7:6 (7:2), 6:3, Lorenzi (Italy.) - Sousa (Port.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Šarapovová (Rus.) - Halepová (2-Rum.) 6:4, 4:6, 6:3, Wozniacká (5-Dán.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:1, 7:5, Kruničová (Srb.) - Kontaová (7-Brit.) 4:6, 6:3, 6:4, V. Williamsová (9-USA) - Kužmová (SR) 6:3, 3:6, 6:2, Sevastovová (16-Lot.) - Witthöftová (Něm.) 7:5, 6:1, Vekičová (Chorv.) - Maiaová (Braz.) 6:2, 6:1, Čeng Saj-saj (Čína) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 3:6, 6:1, Tomljanovičová (Austr.) - Larssonová (Švéd.) 7:5, 6:4, Stephensová (USA) - Vinciová (It.) 7:5, 6:1, Cibulková (11-SR) - Čepelová (SR) 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, Bartyová (Austr.) - Konjuhová (21-Chorv.) 4:6, 6:0, 6:1, Pcheng Šuaj (22-Čína) - Hesseová (Fr.) 6:4, 6:1, Lučičová-Baroniová (29-Chorv.) - Puigová (Portor.) 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), Babosová (Maď.) - Golubicová (Švýc.) 7:5, 5:7, 7:5, Dodinová - Parmentierová (obě Fr.) 3:6, 6:0, 7:6 (8:6), Suárezová (Šp.) - Soyluová (Tur.) 6:4, 6:2,, Makarovová (Rus.) - Barthelová (Něm.) 6:2, 6:1, Sasnovičová (Běl.) - Boserupová (USA) 6:2, 6:2.