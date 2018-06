Paříž - Rumunská tenistka Simona Halepová je stejně jako před rokem favoritkou finále Roland Garros. Světová jednička zkusí vydolovat titul z pařížské antuky na třetí pokus. Proti tentokrát bude v sobotu od 15:00 na dvorci Philippa Chatriera americká soupeřka Sloane Stephensová.

Šestadvacetiletá Halepová dosud na trofej z grandslamového turnaje nedosáhla, a to už hrála finále třikrát. V Paříži prohrála v roce 2014 s Ruskou Marií Šarapovovou, loni s lotyšským překvapením Jelenou Ostapenkovou a o titul usilovala i letos na Australian Open, kde podlehla Caroline Wozniacké z Dánska.

"Už jsem prohrála grandslamové finále třikrát. Mám víc zkušeností, jsem klidnější a vím, že je to velká příležitost, ale nenervuju se. Zůstanu soustředěná, uvolněná, budu se držet svých zajetých věcí a hrát jednoduše," plánovala Halepová.

Loňská vítězka US Open Stephensová nebrala jako výhodu, že už grandslamový vavřín na rozdíl od Halepové získala. "Má spoustu titulů a není jedničkou pro nic za nic," upozornila pětadvacetiletá floridská rodačka. "Je to grandslamové finále, výhra vám nespadne do klína. Je třeba bojovat a držet se taktiky," doplnila.

Vzájemnou bilanci vede Halepová 5:2, vyhrála poslední čtyři vzájemné zápasy včetně duelu na Roland Garros před čtyřmi lety. "Budu bojovat o každý míč, soustředit se na vlastní výkon. To je vždy nejdůležitější," řekla Rumunka, která může po 40 letech navázat na krajanku a svoji manažerku Virginii Ruziciovou.

Stephensová vstupuje do finále s jedinečnou bilancí zápasů o titul. Vyhrála všech šest finále, do kterých postoupila. Letos uspěla na velkém turnaji v Miami. "Budu se snažit, aby to pokračovalo," usmála se. Nevěděla, proč finále zatím vždy zvládla. "Během turnaje hraju stabilněji, solidně a až do konce," uvažovala.

Halepová si výhrou v semifinále pojistila první místo v žebříčku. Může se stát šestou hráčkou, která by po juniorském titulu získala na Roland Garros i triumf mezi ženami. V minulosti se to povedlo mimo jiné Haně Mandlíkové.

Stephensová má jistotu, že si vylepší žebříčkové maximum a stane se světovou čtyřkou a nejlepší Američankou. "To je parádní. Normálně to bývaly Venus a Serena," připomněla fenomenální sestry Williamsovy. Naposledy byla jinou nejvýše postavenou Američankou v žebříčku WTA Lindsay Davenportová před 12 lety.

Po výhře na US Open Stephensová překvapeně zírala na částku za triumf, protože její výši neznala dopředu. Ani nyní neví, kolik by případně získala peněz. "Víc než na US Open to nebude, že? Nechám se překvapit," řekla. Pro vítěze mužské i ženské dvouhry je v Paříži připraveno 2,2 milionu eur (56 milionů korun).