Paříž - Rumunská tenistka Simona Halepová se stala vítězkou Roland Garros a ukončila čekání na vytoužený grandslamový titul. Ve svém třetím finále na pařížské antuce dnes úřadující světová jednička porazila Američanku Sloane Stephensovou 3:6, 6:4 a 6:1.

Na první grandslamovou trofej dosáhla Halepová na čtvrtý pokus. V Paříži prohrála ve finále loni i v roce 2014 a letos ztroskotala v boji o titul na Australian Open.

"Je úžasné, co se mi povedlo. Nemůžu tomu uvěřit. Jsem ráda, že se mi to povedlo právě na Roland Garros. Je to moje oblíbené místo," řekla na kurtu.

Halepová je 40 let po Virginii Ruziciové druhou rumunskou vítězkou Roland Garros. V Paříži uspěla deset let po svém triumfu mezi juniorkami a jako šestá následně vyhrála i mezi ženami. V minulosti se to povedlo mimo jiné Haně Mandlíkové.

V prvním setu vydržela Stephensová za základní čárou trpělivě sbírat údery Halepové a ve vhodném okamžiku přitlačila. Díky rychlému rovnému forhendu i dobrým returnům získala brejk na 3:1 a při svém podání byla nezdolná. Za stavu 5:3 odvrátila brejkbol a při setbolu donutila Rumunku poslat míček do autu.

Ještě na začátku druhého setu se Američanka dál pohybovala ladně, ekonomicky a dobře četla hru. Zdálo se, že Halepová nemá soupeřku jak vyvést z rytmu. Stephensová získala brejk, vedla 2:1, ale pak se začala karta obracet.

"Řekla jsem si, že musím na všechno zapomenout a jít do toho. Nechtěla jsem opakovat loňský rok," řekla Halepová. Loni ztratila finále s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, i když získala první set a ve druhém měla brejk. Proti Stephensové otočila na 4:2, postupně ji čím dál víc unavovala a druhý setu vyhrála 6:4.

Halepová dál posílala jeden úder za druhým k základní čáře a diktovala tempo výměn. Lítala po dvorci, chytila téměř všechno a po doběhnutém kraťasu vedla ve třetí sadě už 4:0. Soustředěná Rumunka už si nenechala pohár Suzanne Lenglenové uniknout. V posledním gamu dokonce napálila své první eso a po dvou hodinách a třech minutách využila hned první mečbol.

Stephensová prohrála finálový zápas poprvé v kariéře a po loňské výhře na US Open si musí na další grandslamovou trofej počkat.

Výsledky tenisového French Open

(antuka, dotace 39 milionů eur):

Ženy:

Dvouhra - finále:

Halepová (1-Rum.) - Stephensová (10-USA) 3:6, 6:4, 6:1.

Junioři:

Dvouhra - finále:

Ceng Čun-sin (4-Tchaj-wan) - Baez (1-Arg.) 7:6 (7:5), 6:2.

Čtyřhra - finále:

Štyler, Tadžima (ČR/Jap.) - Ray Ho, Ceng Čun-sin (5-Tchaj-wan) 6:4, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Gauffová (16-USA) - McNallyová (USA) 1:6, 6:3, 7:6 (7:1).