Paříž - Z fanoušků čerpala tenistka Simona Halepová energii cestou za prvním grandslamovým triumfem. "Simona! Simona!" skandovali diváci často na centrkurtu a pomohli Rumunce ukončit čekání na triumf. Ten pro světovou jedničku přišel na nejlepším možném místě - na antukovém Roland Garros.

"Tohle je můj nejoblíbenější grandslamový turnaj. Vždycky jsem si říkala, že pokud mám nějaký vyhrát, tak tady," řekla Halepová novinářům po finálové výhře nad Američankou Sloane Stephensovou 2:1 na sety. "Nedokázala bych to bez rodiny, přátel a lidí, kteří mi věřili a pomáhali tvrdě těch dvacet let makat."

V hledišti Philippa Chatriera vlálo nespočet rumunských vlajek. "Ne, nikomu jsem tentokrát lístky nesháněla. Jindy jo, ale teď ne," smála se Halepová. "Je skvělé, že přijeli a jako vždy parádně fandili, ale fandili mi i Francouzi. Atmosféra byla báječná a čerpala jsem z ní energii, pozitivní vlny a cítila se na kurtu silnější."

V minulosti hrála finále v Paříži už dvakrát, ale v roce 2014 s Ruskou Marií Šarapovovou ani loni s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou nezvládla. Oči jí vždy zalily slzy smutku. "Vše je zapomenuto, teď si užívám tenhle báječný den," řekla.

Zatímco před rokem nemohla před rozhodujícím zápasem usnout, tentokrát dokázala emoce krotit. "Spala jsem výborně, dobře se najedla a dokázala nemyslet na trofej. Jen jsem věděla, že mám šanci a v utkání šla míč po míči," řekla Halepová.

V rozhodující třetí sadě se dostala do vedení 5:0. "Nemohla jsem v tu chvíli dýchat," přiznala, že cítila, jak je blízko. Stephensová si ještě udržela podání a Rumunka vzápětí dokázala set i zápas bravurně doservírovat. "Loni jsem hrála pasivně, to jsem teď nechtěla a šla jsem do toho. Byla jsem mentálně silná," pochválila se.

K postu světové jedničky nyní přidala vytoužený grandslamový titul. "Je to na stejné úrovni," porovnávala šestadvacetiletá svěřenkyně uznávaného australského trenéra Darrena Cahilla. "Jde to ruku v ruce, patří to k sobě a být světovou jedničkou bez zisku grandslamového titulu, to není stoprocentní," doplnila Halepová.

Pozice na pomyslném trůnu žebříčku dvouhry, na který poprvé usedla loni v říjnu a po krátké pauze mu vládne znovu od konce února, Rumunce k zisku grandslamového vavřínu i trochu pomohla. "Stát se jedničkou už znamená něco velkého. Dodalo mi to sebevědomí a taky jsem se uvolnila. Bylo to pozitivní," pronesla.

Při slavnostním ceremoniálu řekla, že o momentu, kdy převezme a políbí trofej za triumf na Roland Garros, snila od čtrnácti let. "Tehdy jsem se rozhodla jít na profesionální dráhu a zasvětit svůj život tenisu. A když jsem vyhrála mezi juniory, tak jsem chtěla o to víc uspět i mezi ženami a jsem ráda, že to vyšlo," rozzářila se.