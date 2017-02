Washington - V hale Verizon Center tráví basketbalisté Washingtonu Wizards často více času než ve vlastním bytě, a tak se jim vedení klubu snaží dopřát co nejlepší servis. Zázemí haly má vše potřebné, zároveň je však především účelové a ne luxusně nabubřelé. Jde zejména o to, aby hráči včetně jediného Čecha v NBA Tomáše Satoranského měli pohodlí a vše, co potřebují k ideální přípravě na zápasy.

Z parkoviště to mají hráči jen několik desítek kroků do šatny, která má zhruba 140 metrů čtverečních. Na první pohled upoutá obří logo Wizards na podlaze uprostřed. Velká plocha je potřeba hlavně proto, že po zápase chodí do šatny desítky novinářů pro rozhovory s hráči.

Samotná místa pro hráče už tolik prostoru neskýtají. Jde o skřínky metr na dva metry a jednu židli. Satoranský má místo mezi Kellym Oubrem a Marcusem Thorntonem. Největší hvězda týmu John Wall sedí úplně v rohu nejblíže masérně.

"I v Evropě jsou šatny takto velké, takže mě to ani nepřekvapilo. Spíše mě překvapilo zázemí pro fyzioterapeuty, kde jsou vířivky a spousta technologií pro regeneraci hráčů," uvedl Satoranský.

V masérně mimo jiné visí velká tabule se záznamy všech zranění a nemocí, se kterými se hráči v poslední době potýkali. Pro hráče jsou připravené dva masérské stoly a dvě tejpovací židle či vířivky s teplou a studenou vodou.

Hned vedle se nachází posilovna, ve které se hráči rozehřívají před zápasy. V ní je i speciální podtlakový běžecký pás, který pomáhá hráčům po zranění. "Měli jsme podobný pás v Barceloně, kde jsme měli společné vybavení s fotbalisty. Pomáhá to zraněným hráčům se pomalu dostávat do zatížení a nemá takový tlak na zranění. Je to skvělé zařízení, ale já ho naštěstí ještě nemusel využít," řekl Satoranský.

Ze šatny mají hráči jen pár kroků na hlavní palubovku, kde však hrají jen zápasy. Do ní se přesouvají chodbou vyzdobenou obrazy hráčů včetně Satoranského. Ještě blíže to mají do tréninkové haly, ve které tráví většinu času.

Ke správné přípravě sportovce patří i kvalitní stravování, o což se stará klubový kuchař, který má kuchyň přímo v odpočinkové místnosti pro hráče. "Hráčský lounge je moje oblíbené místo v hale. Před tréninkem se tam setkáváme na snídani, po tréninku je tam připravený oběd, pro ty, kteří chtějí. Běhají nám tam filmy či přenosy ze zápasů. Je to relaxační místo a mohu se tam mentálně připravovat na trénink," popsal Satoranský.

"Snaží se nám vařit vydatné věci a proteinové věci. Je to super. Člověk dostane jídlo hned po tom, co ho potřebuje, má zdravé jídlo a dobré pro sportovce. Někdy to dělám tak, že si ho vezmu domů, a neztrácím tak čas, protože každý čas navíc před zápasem je důležitý. Je to tu nastavené tak, že se každý stravuje individuálně, ne společně jako v Evropě," dodal český rozehrávač.

Kolem týmu se navíc pohybují desítky členů realizačního týmu. Od asistentů trenéra až po mladé podavače míčů, kteří pomáhají hráčům při střeleckém tréninku. "Na začátku jsem měl problém zapamatovat si jména všech lidí, kteří se kolem týmu pohybují. Člověk má servis na nejvyšší možné úrovni. Věnují se nám individuálně a můžeme s nimi pracovat na tom, co zrovna potřebujeme. To je velká výhoda NBA," připustil Satoranský.

O Verizon Center ležící jen kilometr od Bílého domu se Wizards dělí s hokejisty Capitals, basketbalistkami Mystics a basketbalisty univerzitního celku Georgetown. Často se v hale konají i dva zápasy v rozmezí devíti hodin. Technici jsou však schopni vyměnit palubovky během dvou hodin. A to včetně přestavby z ledové plochy pro hokej na basketbalové hřiště.

Hala, poměrně nenápadně vybudovaná v zástavbě čínské čtvrti, byla otevřena v roce 1997 a výstavba přišla na 9,7 miliardy korun. Aktuálně pojme 20.300 fanoušků.