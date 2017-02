Praha - Hackerský útok na ministerstvo zahraničí trval nejméně rok. Útočníkům na počítačovou síť se za tu dobu podařilo ukrást více než 7000 dokumentů, některé z nich obsahovaly citlivé informace. Jejich držitel může podle Národního centra pro kybernetickou bezpečnost (NCKB) získat nad Českem strategickou výhodu. S odvoláním na zprávu NCKB to napsal server Info.cz.

Hackeři prolomili podle serveru 168 účtů, do systému se připojovali z různých adres, a to nejčastěji ráno mezi 06:00 a 07:00. Nejdelší dobu strávili v centrálním účtu, ze kterého se příchozí zprávy přidělují účastníkům, a také v účtech ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD), bývalých náměstků Petra Druláka a Jakuba Kulhánka a současného náměstka Ivo Šrámka.

Server neovlivni.cz zase napsal, že IP adresy, z nichž hackeři stahovali, směřují do Ruska, Británie, Německa i ČR. Na Zaorálkův e-mail hackeři přistupovali z adresy, na které je ruské phpBB fórum. Server je pak hostován v Německu. U dalších 30 adres je možné vysledovat spojení s aktéry, kterým americké služby připisují útok na Demokratickou stranu v USA. Ani to ovšem podle expertů, kteří se případem kyberútoku v Černínském paláci zabývají, neznamená, že za útokem je Rusko, uvedl neovlivni.cz.

NCKB míní, že získané informace lze použít mimo jiné k útokům na domácí instituce a zahraniční partnery. Mohou také oslabit pozici ČR při vyjednávání. Hackeři získali i zprávy ze zastupitelských úřadů nebo informace o jednání ve vojenském výboru EU, napsal server Info.cz

Zprávu o hackerském útoku vyslechnou ministři na nejbližším zasedání vlády zřejmě v režimu důvěrné, řekl dnes novinářům nový ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) Jiří Lang. Materiál shrne, co experti dosud o útoku zjistili, bude obsahovat i dílčí doporučení pro státní instituce.

Ministerstvo zahraničí sledovalo aktivitu počítačových pirátů ve svém systému od začátku ledna. Zaorálek v úterý řekl, že útok musel podle expertů provést jiný stát. Zdůraznil, že hackeři nepronikli do interní sítě úřadu, v níž by mohli najít tajné informace. Uvedl také, že "útok připomínal útok, který byl proveden na internetový systém Demokratické strany v USA".

Úvahy o útoku ruských hackerů na Prahu jsou podle Moskvy fantazie

Moskva jako "neopodstatněné fantazie" odmítla podezření, že ruští hackeři kradli dokumenty českého ministerstva zahraničí. O úspěšném útoku hackerů z cizího státu na e-mailové účty Černínského paláce v úterý informoval šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek. Podle něj to připomíná útok na servery Demokratické strany v USA, ze kterého americké tajné služby obvinily Rusko. Moskva dává toto "strašení české veřejnosti" do souvislosti s návrhem na rozšíření pravomocí českého Vojenského zpravodajství při kontrole internetu.

"Narážka byla pochopena a česká média se hned skvěla titulky o 'ruské stopě'... Podle již zavedené tradice se komentátoři nezatěžují důkazy, ale nadšeně se oddávají přehnanému a naprosto neodůvodněnému fantazírování. Nelze se nepřidat k zámořskému strašení," řekl nejmenovaný zdroj z ruského ministerstva zahraničí agentuře TASS.

Agentura uvedla, že podle názoru citovaného zdroje to souvisí s tím, že kdosi "touží být zapojen do módního trendu, a také se vždy hodí strašit veřejnost ´kremelskou propagandou´, a to zvláště v situaci, kdy se posuzuje návrh zákona o rozšíření pravomocí české vojenské rozvědky při kontrole internetu".

"Fantom Morrisvillu ožil," dodal ruský zdroj v narážce na českou hudební filmovou komedii z 60. let minulého století.

Sám Zaorálek o Rusku nehovořil, jen uvedl, že podle expertů musel úspěšný útok spáchat jiný stát. Zdůraznil, že hackeři nepronikli do interní sítě úřadu, v níž by mohli najít tajné informace, ale dostali se do desítek e-mailových schránek zaměstnanců ministerstva včetně náměstků a ministra samotného.