Washington - Hackeři loni v říjnu ukradli alternativní taxislužbě Uber data 50 milionů zákazníků a sedmi milionů řidičů. V úterý místního času (v noci na dnešek SELČ) to oznámil šéf Uberu Dara Khosrowshahi s tím, že se to dozvěděl teprve nedávno. Incident přitom společnost rok tajila a hackerům zaplatila 100.000 dolarů (asi 2,2 milionu korun), aby data vymazali a o útoku mlčeli, napsala agentura Bloomberg.

"Nic z toho se nemělo stát a já to nebudu omlouvat," uvedl Khosrowshahi, který se generálním ředitelem Uberu stal letos v září. "Měníme způsob našeho podnikání," dodal.

Ukradená data zahrnují jména zákazníků, jejich adresy, mobilní telefony a e-mailové adresy. V případě řidičů útočníci získali i jejich řidičské průkazy a další informace. Uber nicméně ujišťuje, že neunikla čísla platebních a kreditních karet, bankovních účtů, data narození, místa jízdy nebo čísla sociálních pojistek.

Khosrowshahi uvedl, že podle zjištění firmy se k datům uložených na cloudových serverech jiné společnosti využívaných Uberem dostali dva útočníci. Ti podle něj nepronikli do firemního systému a datové infrastruktury Uberu.

Společnost ihned podnikla bezpečnostní opatření, útočníky identifikovala a získala od nich ujištění, že ukradená data byla zničena, uvedl Khosrowshahi.

Podle expertů z antivirové firmy Sophos útok na Uber opět demonstruje, jak zásadní je, aby vývojáři brali bezpečnostní opatření skutečně vážně a nikdy nevkládali nebo nenasazovali přístupová data a klíče do zdrojového kódu. "Není to poprvé, co se s takovýmto scénářem setkáváme, organizace ale obvykle nejsou při aktivní kamufláži bezpečnostního problému přistiženy," uvedl hlavní výzkumník SophosLabs Chester Wisniewski. "Bez ohledu na to, že se jedná o pouhé oddálení dramatického vyvrcholení a je možno očekávat i potenciální negativní dopady způsobené nadcházejícím prosazováním GDPR, je toto ukázkou dalšího vývojářského týmu s velmi slabými bezpečnostními postupy. Bohužel je toto více než časté v agilním vývojovém prostředí," řekl Wisniewski.