Guvernér amerického státu New Jersey Chris Christie (vpravo) čelí kritice za to, že si užíval sluníčka na veřejné pláži, která byla pro návštěvníky z důvodu neschváleného rozpočtu uzavřena. Christie, který nyní patří k nejméně oblíbeným guvernérům New Jersey v novodobé historii, veřejnost navíc popudil dnešním prohlášením, že na uzavřenou pláž mohl díky výhodě, kterou mu přináší jeho funkce. ČTK/AP/Andrew Mills