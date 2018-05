Praha - Sezonu, v níž jeho hokejová duše okusila výšiny i pád na dno, má za sebou zkušený útočník Milan Gulaš. Vynikajícími výkony v dresu Plzně, které pomohl k vítězství v základní části extraligy a poté k celkovému bronzu, si vysloužil uznání ostatních hráčů, jež mu vyneslo cenu Hokejista sezony. V únoru se ale také musel přenést přes smolné chvíle, když si při generálce na olympijský turnaj, který měl být jeho první velkou reprezentační akcí, poranil již přímo v Koreji koleno.

Dvaatřicetiletý Gulaš, který se stal zároveň nejproduktivnějším hráčem základní části extraligy, vystřídal na trůnu jiného třicátníka Michala Vondrku. "Moc si toho vážím, hlavně toho ocenění Hokejista sezony. Ta cena má velkou váhu. Celou sezonu hodnotím moc pozitivně, s Plzní se nám dařilo, hráli jsme dobrý hokej a bavili fanoušky, což je důležité. V play off nám to nevyšlo, ale takový je sport," uvedl v rozhovoru s novináři.

V sezoně ale také potvrdil nálepku obrovského smolaře velkých akcí. Z různých důvodů přišel už pětkrát o možnost zahrát si na mistrovství světa. V únoru ho o vystoupení pod pěti kruhy vyřadil naprasklý vaz v koleně. "Je to (ocenění) možná tak trochu i zadostiučinění, protože nějaké osobní zklamání tam bylo velké. I když trvalo jen pár dnů, pak po návratu z dějiště her domů už to bylo lepší a vše jsem směřoval k přípravě na play off," řekl Gulaš.

"Ještě v Koreji mi trošku zvedl náladu pan profesor Kolář, který mi říkal, že za 14 dnů budu bruslit. Nevěřil jsem tomu, dokud jsem pak na těch bruslích opravdu nestál," vyprávěl Gulaš, jenž zranění stále trochu cítí. "Musím tomu dát ještě nějaký odpočinek. Probíral jsem to i s panem Jandačem ohledně možnosti reprezentovat, ale domluvili jsme se na tom, že to vypustíme. Chci teď úplně vynechat jakýkoliv sport a dát se pořádně do kupy na další sezonu," vysvětlil Gulaš.

Větším zklamáním pak pro něho bylo, když Indiáni v semifinále vypadli s pozdějším mistrem Kometou Brno. "I proto, že patřím také do té skupiny hráčů, kteří si mistrovský pohár nikdy nezvedli nad hlavu, a roky mi nabíhají. Během kariéry jsem už také vypozoroval, že hokejový život běží hodně rychle, a šancí na pohár už také nemusí moc být," uvedl Gulaš.

"Doufám, že se připravíme na další sezonu tak dobře, jak se nám to povedlo na tu uplynulou, ale s tím, že uděláme zase další krok navíc," přál si Gulaš. A co k tomu Plzeňští potřebují? "To je dobrá otázka, my jsme o tom po těch zápasech s Brnem diskutovali, po vyřazení na to bylo dost času, ale já to určitě říkat nebudu. Víme, na čem zapracovat," ujistil českobudějovický rodák.

Jeho víru nezviklal ani odchod Tomáše Mertla do KHL, s nímž si v jedné formaci skvěle rozuměl. "Kvalitně jsme tým doplnili a já si troufnu říct, že ta sezona bude v podobném duchu jako ta poslední. Rozhoduje se pak samozřejmě až v play off, ale já věřím, že ty potřebné detaily, které jsme tam neměli, ale Brno ano, doladíme. Je to hodně i o zkušenostech, ale já věřím, že budeme ještě výše," prohlásil Gulaš.

Po skvělé sezoně měl i on možnost odejít ještě do zahraničí. "Něco jsme tam s Radkem Hamrem zaregistrovali, ale já už loni při návratu domů říkal, že už se mi nebude moc chtít jít zase někam ven. Koukám na jiné věci. Jsem tady šťastný; sám jsem na extraligu byl zvědavý a hrozně mě to bavilo. Sezona mi rychle utekla, což je dobré znamení. Ven už nejdu. Kluk půjde do školy a my jsme teď s rodinou spokojení. I proto, že Plzeň od Českých Budějovic, kde bydlíme, není daleko. Takže samé klady," vypočítal Gulaš.

Zlomit by ho mohla jen zcela mimořádná nabídka. "Leda by se ozvali New York Rangers s nabídkou smlouvy na pět let," smál se Gulaš. "Ale to nejspíš nepřijde, takže fakt už asi ne," dodal.

Jako odměnu dostal od partnera extraligy tiket s vkladem pět tisíc korun v kurzu 16:1 na titul českých hokejistů na nadcházejícím MS. "Dám to malému do pokojíčku, protože mi stejně vždy všechno ukradne, ale ty šance na šampionátu jsou vždy otevřené. Máme tam mladý tým a to dravé mládí může hrát nepříjemný hokej pro soupeře. Jsem na to sám zvědavý," řekl Gulaš.