Plzeň - Hokejisté vedoucí Plzně porazili ve 23. kole extraligy Vítkovice 4:3 po samostatných nájezdech a připsali si již sedmou výhru v řadě. V dramatickém utkání dokázali třemi brankami ve třetí třetině dotáhnout dvakrát vítkovický náskok, když na 3:3 vyrovnal 16 vteřin před koncem normální hrací doby při hře bez brankáře Miroslav Indrák. Druhý bod zajistil domácím svojí druhou trefou v zápase Milan Gulaš.

Domácí měli v úvodu více ze hry, ale dobře se pohybující hosté pozorně bránili a ve čtvrté minutě v přesilovce z první šance udeřili. Vyloučení Hollwega potrestal díky teči Barankovy střely od modré čáry na brankovišti stojící Lev. Explzeňský útočník zahrozil vzápětí také pokusem po rychlém brejku, Indiánům nepomohly k vyrovnaní ani dvě početní výhody.

Mezi kruhy nekrytý Petr Straka totiž svojí ránu zápěstím namířil do břevna a proti Kratěnově střele bez přípravy stačil zasáhnout Dolejš. Vítkovický gólman dokázal vleže zastavit i Schleissovu teč bruslí mířící za čáru a na druhé straně krátce před první pauzou trefil od modré čáry Baranka jen pravou tyč.

Na začátku prostřední části Indiáni tlačili během početní výhody, ale v gólové šanci netrefil Stach z dorážky odkrytou branku. Vítkovičtí spoléhali na brejky, po akci dvou na jednoho dorážel Stránského střelu Květoň zblízka jen do hole ležícího gólmana Svobody. Hosty brzdila nedisciplinovanost, Gulaš ovšem v polovině utkání při přesilovce nepřelstil Dolejše ani po samostatném úniku.

Domácí zjednodušili hru a začali soupeře přehrávat, ale z mezikruží v zakončení selhal Petr Straka a Chalupa dorážkou přehodil kromě klečícího Dolejše i branku. Plzeňští nezvládli ve 37. minutě už šestou přesilovku a naopak inkasovali, když z velkého úhlu překvapil Roman bekhendem Svobodu. To jeho protějšek Dolejš svůj tým dlouho držel. V oslabení před druhou pauzou zastavil ránu Petra Straky z mezikruží. Ve 42. minutě ovšem propustil za svá záda nahození Moravčíka od červené čáry.

Poté hostující Kolouch neproměnil samostatný nájezd a po změnách v domácích útocích připravil ve 49. minutě Kratěna ideální přihrávkou snadnou trefu na 2:2 Gulašovi. O pouhých 18 vteřin později ale Kolouch zatáhl kotouč do plzeňské třetiny a jeho křížný pas zužitkoval trefou do odkryté branky na 2:3 Zdráhal. Vítkovičtí těsný náskok už téměř ubránili, ale při power play Indiánů dokázal z dorážky srovnat na 3:3 Indrák.

Prodloužení nerozhodlo a bonusový bod zajistil Plzni v šesté sérii rozstřelu jediný úspěšný exekutor Gulaš.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Věděli jsme, že soupeř v pátek uspěl na Kometě a očekávali jsme jejich taktiku. V soubojích jsme se jim snažili vyrovnat. Přestože Vítkovice dobře bránily, tak jsme si nějaké šance vytvářeli. Problém byl v tom, že jsme nedokázali udělat větší tlak na brankáře. Měli jsme sice optický tlak, ale hráli jsme pořád po obvodu hřiště. Průběžný stav 0:2 po dvou třetinách ukazuje na to, že to dnes pro nás nebylo nic jednoduchého. Když jsme po vyrovnání na 2:2 rychle inkasovali třetí gól, tak jsme stále věřili, že když budeme do poslední vteřiny hrát, že ten gól dáme. Prodloužení bylo opatrné a jsme rádi, že jsme to v nájezdech zvládli. Mohli jsme mít nulu a teď máme dva body, s čímž jsme spokojeni."

Jakub Petr (Vítkovice): "Vstoupili jsme do zápasu s defenzivní taktikou, založenou na osobních soubojích a rychlém přístupu. Plán jsme dlouho plnili zodpovědně. Srazila nás oslabení, kterých jsme měli víc, než jsme chtěli. Někteří hráči byli přetěžovaní a i to vedlo ve třetí třetině ke smolným dvěma brankám. Byla v tom návaznost na první dvě třetiny. Celkově jsme byli pár sekund od vítězství. To zamrzí, na druhou stranu musím přiznat, ze soupeř ukázal, proč je na čele extraligy. V naší momentální sestavě je to pro naše mladé hráče velká škola. Hráči zaslouží poděkování za předvedený výkon."

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 0:1, 3:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 42. Moravčík (Kaňák, P. Straka), 49. Gulaš (Kratěna, D. Sklenička), 60. Indrák (Čerešňák), rozhodující sam. nájezd Gulaš - 4. Lev (Baranka, Sloboda), 37. O. Roman (D. Květoň), 49. P. Zdráhal (Kolouch, Kucsera). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Šír - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:8, navíc Indrák - Klok oba 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 7007.

Sestavy:

Plzeň: M. Svoboda - Jones, J. Kindl, Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kracík, P. Straka - Kratěna, Kodýtek, Stach - Hollweg, Preisinger, M. Chalupa. Trenéři: Martin Straka, L. Čihák, Vlasák a Jiří Hanzlík.

Vítkovice: Dolejš - Baranka, Hrbas, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk, D. Krenželok - Š. Stránský, O. Roman, D. Květoň - Szturc, Lev, Olesz - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Tomi, T. Jáchym, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.