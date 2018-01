Plzeň - Ve skvělé formě hrající útočník Milan Gulaš pomohl brankou a dvěma asistencemi Plzni k vítězství nad Vítkovicemi 4:1 a opět se připomněl kouči národního týmu Josefu Jandačovi před blížící se pondělní olympijskou nominací. Se 49 body z 38 zápasů si upevnil vedení v produktivitě hokejové extraligy.

"Vůbec na to nemyslím. Tak trochu kvůli kamarádům registruju nějaké zprávy, snažím se to ale úplně eliminovat. Rozhodnutí padne patnáctého a uvidím, jestli tam budu," komentoval svoje nominační vyhlídky.

V širším kádru reprezentace je i jeho spoluhráč z útoku a nejlepší střelec extraligy Tomáš Mertl. Gulaš téma olympiády příliš rozvádět nechtěl. "Nebavíme se o tom ani s Tomášem. Můžeme to ovlivnit jedině svým výkonem na ledě. Potřebujete aktuální formu a poté je to jen na trenérech, jak to rozhodnou. Trenér má více možností a necháme se překvapit. Vůbec se tím nestresuju. Kdybych nejel, tak budu klukům fandit. Bude to krásný turnaj," řekl dvaatřicetiletý útočník, který na velké mezinárodní akci ještě nehrál.

Utkání proti třetímu týmu tabulky si pravé křídlo prvního útoku Indiánů užívalo. "Od druhé třetiny to byl play off zápas a divácky hodně kvalitní hokej. Úplně takové zápasy miluju. Mám to hrozně rád, dokážu se pak vybičovat k lepšímu výkonu," prohlásil Gulaš.

Plzeň po vedoucí brance Vítkovic dokázala výsledek otočit. "Dnes jsme dokázali využít nějaké šance. Byli jsme ve hře trpěliví a nenechali jsme se strhnout. To mě těší. Byl to parádní výkon," hodnotil pátou domácí výhru nad ostravským týmem v řadě. "Hodně nás tradičně podržel Míra (Svoboda). Rychle jsme se dostávali z obraného pásma a jsem rád, že jsme konečně prolomili v tak důležitém utkání přesilovky, které nám poslední dobou nešly," dodal Gulaš.