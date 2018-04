Plzeň - Zkušený útočník Milan Gulaš navázal na základní část extraligy a také v play off byl ofenzivním tahounem hokejistů Plzně. V deseti zápasech stihl sedm branek a dvě asistence i přesto, že vyřazovací boje, které Indiánům ukončila v sobotu Kometa Brno, absolvoval se sebezapřením. Proto není jisté, že se reprezentační smolař konečně dočká účasti na velké mezinárodní akci a zabojuje o mistrovství světa v Dánsku.

Dvaatřicetiletý Gulaš po vyřazení od obhájce titulu poměrem 1:4 na utkání nechtěl možnost, že se mu ozve reprezentační kouč Josef Jandač, příliš rozebírat. "Zdravotně nejsem stoprocentní. Noha držela, ale šel jsem trochu i přes vůli. Není mi dvacet let a potřebuju myslet do budoucna. Já měl zranění kolena poprvé v životě a nechci to nějak podcenit. Budu hlavně rád, když se dám teď do kupy," řekl novinářům.

"Sezona nebyla vůbec lehká, a když to spočítám, odehrál jsem v ní přes šedesát zápasů i přes tu pauzu s utrženým vazem, což je vážně velká porce. Potřebuju se dát do pořádku a připravit se na nový ročník. To je pro mě důležité," zdůraznil Gulaš, jenž přišel z různých důvodů už pětkrát o možnost zahrát si na mistrovství světa. Když už odcestoval s týmem na olympijský turnaj do Pchjongčchangu, během generálky proti Finsku v Soulu si poranil koleno.

Zpět do hry naskočil až ve vyřazovacích bojích o extraligový titul. "První zápas s Olomoucí jsem měl i trochu strach o koleno, protože jsem nehrál měsíc zápas. Nevíte, co to udělá, co si budu moct dovolit. Měl jsem to v mysli, protože koleno táhne, ale po prvním zápase jsem zjistil, že to prostě jinak nepůjde, protože bych jinak neměl na ledě co dělat. A jestli mám hrát na 80 procent, tak nemá vůbec smysl, abych tam chodil. Musel jsem to přehodnotit v hlavě a hrát s vědomím, že buď to vydrží, nebo nevydrží," přiblížil.

Klubovou sezonu, v níž dosáhla Škoda na vítězství v základní části a celkově na bronz, zakončil dvěma vstřelenými góly. Jenže ty při porážce 2:6 příliš neřešily. "Je to úplně jedno, kdo dal v semifinále gól. Hrajeme jako jeden mančaft. Že bych si počítal góly, to já nikdy nedělám. Prohráli jsme, což je na tom to nejdůležitější," podotkl Gulaš, jehož první trefa znamenala v 19. minutě vyrovnání na 1:1.

Jenže ještě do první přestávky stihlo Brno odskočit do vedení 3:1. "Takové momenty mužstvo vždycky nějak nalomí. Byl to zlomový moment zápasu. Celou sérii jsme do Brna bušili, snažili se hrát aktivní hokej, který jsme hráli po celou sezonu. Hodně jsme se ale v sérii nadřeli na góly. A když pak gól dáte a takhle rychle zase inkasujete na 1:2 a k tomu pak záhy ještě i na 1:3, je to těžké," připustil Gulaš.

Ofenzivně laděnému týmu scházel v sérii proti výbornému sokovi větší hlad po gólech. "Šancí jsme měli po celou sérii hodně, všechny ty zápasy byly jak přes kopírák. Zároveň Čiliak v bráně byl výborný, je to super gólman, který je v play off velice zkušený a je to strašně znát. Nám se ale nedařilo ani v přesilovkách, které rozhodují ty zápasy. Padá to na naše hlavy, na hlavy hráčů, co ty přesilovky hráli. Navíc Brno má kvalitní hráče, kteří ty své šance dokážou proměňovat," ocenil Gulaš.