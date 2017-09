Plzeň - Hokejisté Plzně prožívají povedený vstup do nového extraligového ročníku a podruhé během dvanácti dnů potěšili své příznivce na domácím ledě deseti vstřelenými góly. Po Olomouci (10:0) to dnes odnesl tým Pardubic, jenž musel vstřebat prohru 2:10. Hattrickem ozdobil ofenzivní představení Indiánů útočník Milan Gulaš.

"V dospělých jsem to nezažil. Je to pro nás super. Užíváme si to všichni společně s fanoušky. Zatím chodí plný kotel a ta atmosféra nám hodně pomáhá. I po takových výsledcích musíme ale zůstat při zemi. Je to ošemetné a pokud bychom polevili, může se vše otočit proti nám. Věřím ale, že máme dost zkušený tým, abychom si to pohlídali," popsal Gulaš novinářům nebývalou střeleckou produkci týmu Škody.

Jedenatřicetiletý útočník vidí příčiny vysoké gólové potence v síle plzeňského kádru. "Jen ať to tam padá dál. Plníme přesně pokyny, co máme, na ledě je to pak vidět. Celé to vychází z bruslení a srážení se, navíc útočníci pomáhají bekům s bráněním a dokážeme rychle otáčet hru. Pak z toho vznikají šance, které dokážeme proměnit. Když v tom budeme pokračovat, tak budeme úspěšní. Nesmíme ale polevit a plnit pokyny," zdůraznil Gulaš, který uplynulé čtyři sezony strávil v cizině.

Návrat do tuzemské nejvyšší soutěže mu vyšel nad očekávání, když si v sedmi utkáních připsal šest branek a stejný počet nahrávek. Vévodí dokonce kanadskému bodování extraligy. Navíc se mu minulý týden narodila dcera, takže nejen díky dnešnímu hattricku často přispívá do týmové kasy. "Už mi chtějí kluci dát reklamu před kabinu, že jsem týmový sponzor. Rád ale do kasy přispěju a my si to potom užijeme. Od toho ta kasa je," usmíval se odchovanec Českých Budějovic.

Pod dnešní demolici pardubického Dynama se podle Gulaše kromě vynikající ofenzivy Indiánů podepsal především gólman Miroslav Svoboda. "Míra je skvělý gólman. Další důležitý článek našeho týmu. Je to mladý kluk, který to dokáže ustát. I my z něj cítíme, že je v brance jistý, dokáže nás podržet a to nám moc pomáhá. Zatím to klape perfektně," chválil spoluhráče člen mistrovského kádru Plzně z roku 2013.

Zkušený forvard měl po utkání pochopení i pro soupeře z Pardubic, které ve druhé třetině inkasovaly pět branek. "To je pro soupeře těžká situace; cítíte se hrozně a je hodně obtížné pak ještě hrát. Sám jsem to několikrát zažil. Pardubice měly náznaky s tím něco udělat, ale zvládli jsme to. Když je tým na koni jako dnes my a padá to tam, tak je to pro soupeře podobné, jako když se roztrhne pytel s góly," řekl Gulaš, jehož příliš netrápí slabší výkony Plzně na ledě soupeřů.

"Nevidím v tom vážnější problém. Já si myslím, že venku jsme měli dva těžké soupeře. Silné mančafty Třinec s Hradcem a vydolovali jsme z těch zápasů jenom bod. Potom dva body proti silné Boleslavi taky nejsou špatné. Není to pro nás nijak hrozné ani po psychické stránce. Samozřejmě nevím, čím to je, že se nám doma daří víc. Venku nám to tolik nepadá. Je ale jedno, kolik dáme gólů, důležité jsou body," uzavřel Gulaš.