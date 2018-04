Utkání play off NHL, Východní konference Philadelphia - Pittsburgh. Brankář Philadelphie Flyers Michal Neuvirth (vlevo) se marně snaží zachytit střelu, kterou na něj vyslal Jake Guentzel (vpravo) z Pittsburghu Penguins. Uprostřed Phil Kessel z Penguins.

Utkání play off NHL, Východní konference Philadelphia - Pittsburgh. Brankář Philadelphie Flyers Michal Neuvirth (vlevo) se marně snaží zachytit střelu, kterou na něj vyslal Jake Guentzel (vpravo) z Pittsburghu Penguins. Uprostřed Phil Kessel z Penguins. ČTK/AP/Tom Mihalek

New York - Hokejisté Pittsburghu zvítězili i díky čtyřem gólům Jakea Guentzela v Philadelphii 8:5 a postoupili do druhého kola play off NHL. Český gólman Michal Neuvirth inkasoval sedm branek z 27 střel a Jakub Voráček nebodoval. Obhájce Stanleyova poháru vyhrál sérii 4:2 na zápasy. Šest utkání potřeboval k postupu i Nashville, který uspěl v Coloradu 5:0 a vyřadil ho ze hry.

Philadelphia vzdorovala a v utkání vedla 4:2, ale po snížení Patrika Hörnqvista přišly velké chvíle Guentzela. Americký útočník posunul Pittsburgh čtyřmi zásahy v rozmezí 39. až 53. minuty do vedení 7:4 a stal se třetím hráčem v historii soutěže, který vstřelil v play off čtyři góly za sebou.

U všech branek Philadelphie figuroval Sean Couturier, který v 58. minutě při powerplay završil hattrick. Hosté si ale výhru už nenechali vzít a postup zpečetili trefou do prázdné branky. Pittsburgh se v semifinále Východní konference střetne s vítězem série Washington - Columbus.

Nashville v minulém zápase doma neuzavřel sérii, ale v Coloradu už nepřipustil další drama. Vítěz základní části vstřelil v první třetině dvě branky a v polovině utkání vedl 4:0. Hlavním strůjcem postupové výhry byl Nick Bonino, který si připsal gól a dvě asistence. Brankář Pekka Rinne kryl všech 22 střel. Dalším soupeřem Nashvillu bude Winnipeg.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 6. zápas:

Philadelphia - Pittsburgh 5:8 (2:2, 2:2, 1:4)

Branky: 3., 21. a 58. Couturier, 16. MacDonald, 33. Laughton - 40., 41., 53. a 53. Guentzel, 7. Crosby, 8. Hagelin, 34. Hörnqvist, 60. Rust. Střely na branku: 26:28. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 57:54 minuty, inkasoval sedm branek z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 74,07 procenta. Diváci: 19.861. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel (Pittsburgh), 2. Couturier (Philadelphia), 3. Crosby (Pittsburgh). Konečný stav série: 2:4.

Západní konference - 6. zápas:

Colorado - Nashville 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Branky: 8. Ekholm, 11. Watson, 21. F. Forsberg, 29. Bonino, 43. Arvidsson. Střely na branku: 22:37. Diváci: 18.087. Hvězdy zápasu: 1. Bonino, 2. Sissons, 3. Rinne (všichni Nashville). Konečný stav série: 2:4.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Crosby (Pittsburgh) 6 13 (6+7) Guentzel (Pittsburgh) 6 13 (6+7) 3. Pastrňák (Boston) 5 11 (4+7) 4. Kučerov (Tampa Bay) 5 10 (5+5) 5. Couturier (Philadelphia) 5 9 (5+4) 6. Bäckström (Washington) 5 8 (2+6) 7. J. Carlson (Washington) 5 8 (1+7) Krug (Boston) 5 8 (1+7) 9. Kuzněcov (Washington) 5 7 (4+3) 10. Landeskog (Colorado) 6 7 (4+3) A. Watson (Nashville) 6 7 (4+3) 37. Hertl (San Jose) 4 4 (3+1) 42. Krejčí (Boston) 5 4 (2+2) 48. Palát (Tampa Bay) 5 4 (1+3) 85. Voráček (Philadelphia) 6 3 (0+3)