Londýn - Český dálkař Radek Juška nedokázal na mistrovství světa v Londýně ve finále zopakovat skvělý výkon z páteční kvalifikace. Ani jeden ze tří pokusů nebyl podle jeho představ, neprošel do užšího finále a 802 centimetrů z druhé série stačilo jen na desáté místo. Na medaili by přitom potřeboval skok na úrovni svého českého rekordu 829 cm.

Z finálového vystoupení měl proto smíšené pocity. "Je mi to trošku líto, že to bylo až desáté místo. Jinak zase na druhou stranu spokojený jsem, že jsem aspoň předvedl dalších osm metrů," řekl po finále. Neočekával, že se bude skákat tak daleko. Na postup do užšího finále bylo potřeba alespoň 817 centimetrů. "Čekal jsem, že do osmičky bude maximálně osm pět, něco takového," poznamenal český dálkař.

Zlato získal suverénní lídr letošních tabulek Jihoafričan Luvo Mayonga skokem dlouhým 848 centimetrů a skvěle završil svůj loňský návrat na dráhu po čtyřleté pauze zaviněné dopingem a problémy s drogami. Čest amerických dálkařů zachraňoval stříbrem Jarrion Lawson (844 cm) poté, co v kvalifikaci selhali olympijský vítěz Jeff Henderson i halový mistr světa Marquis Dendy.

Třetí skončil další Jihoafričan Ruswahl Samaai za 832 cm a vytlačil ze stupňů vítězů Alexandra Meňkova, mistra světa z roku 2013 a jednoho z osmi ruských atletů, kterým se vyhnula dopingová aféra a mohou v Londýně startoval v rámci nezávislé výpravy.

V hodu diskem se zlato z mistrovství světa po dvanácti letech vrací do Litvy. Nástupcem dvojnásobného olympijského vítěze Virgilijuse Alekny se stal Andrius Gudžius. Favority zaskočil ve druhé sérii, když si vylepšil osobní rekord o šedesát centimetrů a výkon 69,21 m už nikdo nepřekonal.

Šestadvacetiletý Gudžius o dva centimetry předstihl lídra letošních tabulek Švéda Daniela Stahla, který jako jediný letos přehodil 70 metrů. Bronz získal překvapivě Američan Mason Finley. Němec Robert Hartig, který před pěti lety v Londýně získal olympijské zlato, vyšel naprázdno, stejně jako obhájce titulu Polák Piotr Malachowski.

Běh žen na 10.000 m vyhrála v sólovém závodě světová rekordmanka a olympijská vítězka z Ria de Janeiro Almaz Ayanaová z Etiopie. Už v polovině trati utekla soupeřkám, protože jí jejich tempo připadalo příliš pomalé. Druhou polovinu závodu také absolvovala téměř o minutu a půl rychleji než tu první. V cíli měla více než třičtvrtěminutový náskok, největší v historii běhů na světových šampionátech.

Definitivně tak převzala štafetu nejlepší světové vytrvalkyně od své krajanky Tiruneš Dibabaové, která desítku vyhrála třikrát na MS a dvakrát na olympiádě. Dnes svou kariéru ve 32 letech uzavřela stříbrnou medailí.

Eliška Klučinová je po prvním dnu sedmiboje sedmá, po třech disciplínách figurovala dokonce na pátém místě. Kateřině Cachové patří 21. příčka. Vede Němka Carolin Schäferová, která po běhu na 200 metrů předstihla do té doby suverénní Belgičanku Nafissatou Thiamovou.