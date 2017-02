New York - Hokejový obránce Radko Gudas vstřelil ve čtvrtečním utkání NHL třetí gól v sezoně, kterým jen mírnil prohru Philadelphie 3:6 na ledě Edmontonu. V sestavě poražených si jednu přihrávku připsal Jakub Voráček a všech šest branek inkasoval Michal Neuvirth, který si v utkání připsal 19 úspěšných zákroků.

Gudas se trefil poprvé od 7. ledna, když v úvodu druhé třetiny dobře podpořil útok a na hranici brankoviště usměrnil přihrávku Seana Couturiera mezi tři tyče. Český obránce snížil na 1:2, jenže Edmonton v rozmezí 28. až 37. minuty odpověděl třemi zásahy. Flyers ještě na přelomu druhé a třetí třetiny zdramatizovali zápas i s přispěním Voráčkovy asistence, ale další komplikace nepřipustil nejproduktivnější hráč soutěže Connor McDavid, který výstavní ranou uzavřel skóre.

"Nebylo lehké sledovat, jak jim to tam padalo. My jsme měli šanci v přesilovkách, pokud bychom v nich skórovali, mohl to být úplně jiný zápas. Jenže se nám to nepovedlo," uvedl Gudas, který rozdal v utkání pět nárazů, nejvíce z týmu. Obrana Flyers měla problémy zejména s prvním útokem soupeře, jehož lídr McDavid zaznamenal gól a dvě asistence. Edmonton konečně naplňuje potenciál a už po 58 zápasech vyrovnal bodový zisk za celou minulou sezonu.

Sidney Crosby se stal 86. hráčem, který v NHL nasbíral 1000 bodů. Kanadský útočník potřeboval k dosažení magického milníku 757 utkání a pouze jedenáct hokejistů stihlo zdolat stejnou metu rychleji. Devětadvacetiletý centr získal všechny body v dresu Pittsburghu a v klubové historii dokázali totéž ještě Mario Lemieux a Jaromír Jágr. Crosby si podmanil i výjimečný večer, ve kterém v prodloužení rozhodl o výhře 4:3 nad Winnipegem a v základní hrací době zaznamenal dvě asistence.

"Chvíli jsem se vznášel," komentoval jubilejní zápis Crosby. "Dobře jsme začali, ale soupeř skóre otočil a dostali jsme se do potíží. Jsem rád, že jsme našli cestu k vítězství a že jsme zápas zakončili úspěšně. Je vždy krásné, když v takový památeční večer odcházíte z ledu s výhrou," řekl kapitán týmu, který na 1000 bodů potřeboval o šest zápasů méně než Jágr. Po utkání se na chvíli dostal i do čela kanadského bodování, než ho opět přeskočil McDavid z Edmontonu.

Hokejisté Arizony zvítězili i díky jedné asistenci Radima Vrbaty 5:3 na ledě Los Angeles. Český útočník připravil první gól, když zavezl puk po pravé straně do pásma a přihrál ho skórujícímu Brendanu Perlinimu. Vrbata bodoval ve čtvrtém utkání za sebou, pokaždé za jednu přihrávku. Největší podíl na výhře Coyotes měli Perlini a Jordan Martinook, kteří dali shodně dvě branky.

Dallas podlehl v Minnesotě 1:3 a prohrál sedmé z posledních osmi utkání. Stars ztrácejí na poslední postupovou příčku do play off stále sedm bodů. Zápas poznamenal faul Nina Niederreitera, který při hře bez puku poslal nešetrně k ledu Patricka Sharpa a dostal trest pět minut plus do konce utkání. Švýcarský útočník zřejmě protihráče neviděl, protože se předtím snažil vyhnout Radku Faksovi, který ho lehce podrazil. Český hokejista za incident v předposlední minutě také odešel předčasně do kabin, protože obdržel desetiminutový trest.

Do sestavy Dallasu se nevešel Jiří Hudler a mezi náhradníky zůstal i Dmitrij Jaškin, bez něhož hokejisté St. Louis porazili Vancouer 4:3.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

--------

New Jersey - Ottawa 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 39. Phaneuf, 57. Karlsson, 59. Turris. Střely na branku: 21:35. Diváci: 13.908. Hvězdy zápasu: 1. Condon, 2. Phaneuf (oba New Jersey), 3. Schneider (New Jersey).

NY Islanders - NY Rangers 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Branky: 27. a 59. Ladd, 23. Lee, 44. Kuljomin - 7. Holden, 44. Vesey. Střely na branku: 23:27. Diváci: 15.795. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Ladd, 3. Kuljomin (všichni NY Islanders).

Pittsburgh - Winnipeg 4:3 v prodl. (2:0, 0:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 1. Malkin, 7. Kunitz, 54. Kessel, 65. Crosby - 38. Laine, 45. Postma, 49. Byfuglien. Střely na branku: 39:47. Diváci: 18.638. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Fleury, 3. Malkin (všichni Pittsburgh).

Buffalo - Colorado 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 21. Reinhart, 56. E. Kane. Střely na branku: 32:23. Diváci: 18.335. Hvězdy zápasu: 1. O ́Reilly, 2. E. Kane, 3. Lehner (všichni Buffalo).

St. Louis - Vancouver 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Branky: 5. Pääjärvi, 18. Lehterä, 41. Tarasenko, 45. Steen - 11. Horvat, 29. H. Sedin, 47. Sutter. Střely na branku: 21:21. Diváci: 19.291. Hvězdy zápasu: 1. Steen, 2. Shattenkirk (oba St. Louis), 3. Horvat (Vancouver).

Minnesota - Dallas 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 20. Suter, 25. Haula, 54. Spurgeon - 46. Eakin. Střely na branku: 26:35. Diváci: 19.084. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Haula, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).

Edmonton - Philadelphia 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Branky: 3. Hendricks, 16. Draisaitl, 28. Eberle, 29. Nugent-Hopkins, 37. Klefbom, 55. McDavid - 21. Gudas, 40. Simmonds, 48. B. Schenn (Voráček). Střely na branku: 25:36. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval šest gólů z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 76 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Hendricks, 3. Gryba (všichni Edmonton).

Los Angeles - Arizona 3:5 (0:2, 0:0, 3:3)

Branky: 49. a 60. Pearson, 52. Brown - 5. a 50. Perlini (na první Vrbata), 55. a 59. Martinook, 6. Rieder. Střely na branku: 44:22. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Perlini (Arizona), 2. Brown (Los Angeles), 3. Goligoski (Arizona).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Montreal 58 31 8 19 165:150 70 2. Ottawa 55 30 6 19 148:146 66 3. Boston 58 29 6 23 157:155 64 4. Toronto 56 26 11 19 174:167 63 5. Florida 55 25 10 20 140:158 60 6. Buffalo 58 25 10 23 143:161 60 7. Tampa Bay 56 25 7 24 154:160 57 8. Detroit 57 22 10 25 141:171 54

Metropolitní divize:

1. Washington 56 39 6 11 192:121 84 2. Pittsburgh 56 36 7 13 201:158 79 3. Columbus 56 36 5 15 182:138 77 4. NY Rangers 57 37 1 19 194:151 75 5. NY Islanders 56 26 10 20 166:167 62 6. Philadelphia 58 27 7 24 151:177 61 7. New Jersey 57 24 10 23 131:162 58 8. Carolina 53 24 7 22 140:156 55

Západní konference,

Centrální divize:

1. Minnesota 57 38 6 13 190:131 82 2. Chicago 57 35 5 17 166:147 75 3. St. Louis 58 31 5 22 167:168 67 4. Nashville 56 27 8 21 158:151 62 5. Winnipeg 60 26 5 29 174:191 57 6. Dallas 59 22 10 27 161:190 54 7. Colorado 55 15 2 38 109:186 32

Pacifická divize:

1. San Jose 58 34 6 18 161:141 74 2. Anaheim 58 30 10 18 152:147 70 3. Edmonton 58 31 8 19 168:151 70 4. Calgary 58 29 3 26 152:165 61 5. Los Angeles 56 28 4 24 141:141 60 6. Vancouver 58 25 6 27 138:168 56 7. Arizona 56 20 7 29 136:177 47

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 58 66 (19+47) 2. Crosby (Pittsburgh) 50 64 (31+33) 3. Burns (San Jose) 58 61 (25+36) 4. Bäckström (Washington) 56 60 (17+43) 5. Scheifele (Winnipeg) 57 58 (25+33) 6. Malkin (Pittsburgh) 49 58 (24+34) 7. Marchand (Boston) 58 58 (24+34) 8. P. Kane (Chicago) 57 58 (19+39) 9. Seguin (Dallas) 59 56 (21+35) 10. Tarasenko (St. Louis) 58 55 (27+28) 23. Pastrňák (Boston) 51 48 (25+23) 27. Voráček (Philadelphia) 58 48 (14+34) 65. Krejčí (Boston) 58 39 (14+25) 67. Vrbata (Arizona) 56 39 (11+28) 127. Jágr (Florida) 55 32 (10+22) 138. Frolík (Calgary) 58 31 (13+18)