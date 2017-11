New York - Českému obránci Radku Gudasovi z Philadelphie hrozí za seknutí soupeře ve čtvrtečním utkání NHL proti Winnipegu minimálně pětizápasový trest. Vedení disciplinární komise ligy nabídlo hráči Flyers, že se může projednávání svého případu zúčastnit osobně, což většinou signalizuje přísnější postih. Menší přestupky se řeší po telefonu.

Gudas v první třetině duelu proti Jets sekl hokejkou do krku ležícího útočníka Winnipegu Mathieua Perraulta. Sedmadvacetiletý český reprezentant byl nejprve vyloučen na dvě minuty, po zhlédnutí záznamu rozhodčí jeho trest změnili na pět minut a do konce zápasu. Perreault nebyl zraněn a vstřelil první gól Winnipegu, který Philadelphii zdolal 3:2 po nájezdech.

Gudasovi podle všeho u disciplinární komise uškodí, že je opakovaným provinilcem. Český obránce známý svou tvrdou hrou dostal například před dvěma lety distanc na tři zápasy za zákrok na hlavu Miky Zibanejada, minulou sezonu zase zahájil až po stopce na šest duelů, kterou si vysloužil za naražení na hrazení Austina Czarnika v přípravném utkání.

Perrault uvedl, že se mu Gudas ještě před odchodem do kabin omluvil. "Ale když se podíváte na záznam, vypadá to, že to udělal schválně. Tohle nebyla náhoda. Je takovými zákroky známý. Jsem si jistý, že se na to liga podívá," řekl hráč, jenž se ve čtvrtek vrátil do sestavy poté, co vynechal dvanáct zápasů kvůli zranění v dolní části zad. "Trefil mě do masité části krku. Mohlo to dopadnout hůř, řekl bych," dodal.

Kdy bude Gudasův případ projednávat, NHL zatím neoznámila.