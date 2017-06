Praha - Česká trojice v hokejovém týmu Philadelphie Flyers zůstane v nejbližší budoucnosti nejspíš i nadále pospolu, což velmi těší řízného beka Radka Gudase. Sám byl na seznamu chráněných hráčů před rozšiřovacím draftem, stejně se vedení Flyers rozhodlo i v případě ofenzivního tahouna Jakuba Voráčka, ale nebylo jasné, zda nováček NHL Vegas Golden Knights nesáhne po brankáři Michalu Neuvirthovi.

"Je dobrý pocit, že s vámi počítají. A ocení tak vaši práci. S nikým z Vegas jsem ani nemluvil, trošku jsem i předpokládal, že si mě klub podrží, když jsem loni podepsal kontrakt na delší dobu," řekl sedmadvacetiletý obránce novinářům a připomněl tak dohodu, která platí do roku 2020.

Dlouhodobý kontrakt má i Voráček, před Neuvirthem, který je partnerem Gudasovy sestry Karoliny, s níž čeká narození dítěte, ale dostal přednost na seznamu nedotknutelných mladý Anthony Stolarz.

"Samozřejmě i kvůli Michalovi dění v zámoří sleduju. Je ale věcí klubu, že ho nezařadili mezi chráněné hráče při rozšiřovacím draftu. Záleží, jaké mají plány do budoucna. Naznačují tím, že mužstvo stále přestavují. Uvidíme, co přijde po draftu. Určitě je však dobré, že jsme zůstali tři. Společně jsme si skvěle sedli, s Kubou Voráčkem jsme tři a máme super partu," pochvaloval si Gudas.

Věří, že v příštím ročníku si užije více týmové radosti. "Po osobní stránce jsem byl spokojený, jak jsem se cítil v průběhu sezony. Samozřejmě, že týmové výsledky nebyly takové, jak by mohly být. Nedostali jsme se do play off, zkusili jsme do toho pak dát všechno na mistrovství světa, ale ani tam to nevyšlo. Takže z toho pohledu trochu zklamání," přiznal Gudas.

Po vyřazení na světovém šampionátu, kde patřil k nejlepším hráčům národního týmu, se zastavil krátce v Česku a následně zamířil zpět do zámoří. "Pomohl jsem doma na baráku, pak jsem dva dny nato letěl zpátky za rodinkou a užívali jsme si ve 'Philly' pár týdnů, než jsme zase přiletěli před pár dny sem do Čech," popsal Gudas.

Vyřazení ve čtvrtfinále MS ho štvalo. "Nebylo to úplně příjemné. Jak jsem tady byl hned ten následující víkend, všichni okolo mě to sledovali, bylo to trošku hořké, ale s tím se nedá nic dělat. Je třeba to hodit za hlavu a příští rok to zkusit znovu," prohlásil odhodlaně Gudas.

V nejbližších dnech už plánuje pomalu začít s tréninkem. "Snažím se, abych to měl dobře rozvrhnuté a užil si třeba i pár víkendů, ale zároveň zůstal v dobré formě," řekl syn bývalého reprezentačního zadáka Lea Gudase.

Sám má dvouletou dceru Leontýnku a od letoška je také otcem malého Kvída. "Mají teď kolem sebe různě babičky, tak máme i čas na sebe s manželkou, ale jinak si děti moc užívám," vyznal se Gudas.