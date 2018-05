Kodaň - Hokejový obránce Radko Gudas je ve 27 letech nejstarším hráčem české defenzivy na mistrovství světa v Dánsku a v týmu plní roli mentora řadě nezkušených spoluhráčům. A to i přesto, že je teprve na svém třetím velkém mezinárodním turnaji. Nekompromisní bek Philadelphie naopak sám sbírá poznatky o tom, jak tvrdou hru si může při metru rozhodčích na mezinárodní scéně dovolit.

"To je to nejzajímavější tady. Nevím, jestli se s tím dá nějak srovnat. Je to prostě jinak pískané. Úplně nevím, co můžu říct a co ne, takže bych to nechtěl rozebírat," řekl novinářům Gudas, který se stejně jako loni uvedl hned v úvodním utkání dvouminutovým trestem.

Byly to ale dvě naprosto rozdílné situace. V Paříži si zjednal respekt, když srazil pěstí klubového spoluhráče Claudea Girouxe, který předtím fauloval Jana Kováře, takže trest bez potíží přijal. Zákrok na útočníka Dávida Bondru ze sobotního úvodního duelu se Slovenskem (3:2 v prodloužení) nemohl ani s odstupem dní rozdýchat.

"To jsem fakt nečekal, že půjde takhle dolů. Byl jsem hodně hořký. Kdyby to bylo v NHL, tak si ho asi ještě najdu," komentoval pád syna slovenské legendy Petera Bondry. "Nebudu říkat, co jsem mu řekl. Určitě to nebylo nic příjemného. Navíc z toho za čtyři vteřiny dali gól, tak jsem byl ještě víc ve vášni."

Gudas přitom i v NHL prokázal, že mu nedělá problém přizpůsobit hru situaci. V listopadu se v souboji ohnal hokejkou po útočníkovi Mathieuovi Perraultovi z Winnipegu a sekl jej do hlavy, za což dostal trest na deset zápasů a přišel o 408.536,60 dolarů (zhruba 8,9 milionu korun) z platu. I když s tak vysokým trestem nesouhlasil, po návratu na led v dalších 21 duelech nedostal ani jeden menší trest.

Přesto na mistrovství světa úplně přesně neví, jestli se vyloučení dá vyvarovat. S tvrdou hrou v úvodu narazil u sudích třeba i útočník Dmitrij Jaškin ze St. Louis. "Je to prostě jiný metr. Kluci asi nejsou na ten tvrdší styl zvyklí. My zase na to, že se píská všechno. Je to jedno s druhým," podotkl Gudas.

Účastníkovi olympijských her z roku 2014 v Soči pomáhá v celkové adaptaci na evropský hokej loňská zkušenost ze šampionátu v Paříži. "Loni jsem s tím měl větší problémy, teď už jsem líp připravený. Je to jednodušší, protože už vím, co od toho můžu čekat," podotkl bek, který má v NHL na kontě za Tampu Bay a Philadelphii 339 zápasů a 85 bodů (20+65) a nasbíral 516 trestných minut. V 15 duelech play off přidal asistenci a 36 minut.

V české obraně v Kodani má po boku ještě jen o měsíc mladšího Michala Jordána, který také okusil NHL a je už na šesté velké mezinárodní akci. Mezi sedmi beky, kteří jsou zatím na soupisce, ale jinak hrají tři úplní nováčci na velkém turnaji - třiadvacetiletý Michal Moravčík, o dva roky mladší David Sklenička a dvacetiletý Filip Hronek. Velké zkušenosti nemají ani Libor Šulák a Adam Polášek.

"Trenéři mi dopředu říkali, že budu v obraně nejstarší. Ale víc to neřeším. Musím se soustředit na sebe, abych vedl kluky tím, jak hraju, abych jim pomáhal fyzicky i psychicky na střídačce i na ledě. Když budu odvádět poctivé výkony, tak jim pomůžu nejvíc," je přesvědčený Gudas. "Mladí makají, je vidět, že mají vůli a chuť. Dodává mi to energii, že můžu makat s nimi a pomoct jim radou."

Celkově má ale v tomto ohledu při komunikaci s mladými nadějemi v kabině podle něj důležité slovo nejzkušenější hráč týmu, centr Tomáš Plekanec z Toronta. "Pleky to zvládá úplně bravurně. Je schopen vytáhnout malé detaily, které se předtím neřeknou. I během zápasu si něco řekneme. Důležité je ale jít příkladem. Když něco sám děláte, mladí to pak budou dělat taky," uvedl Gudas.

Věří, že hráči jako například Hronek s podobnými příležitostmi porostou a v budoucnu se to projeví. "Zápas proti Švédům se mu povedl úplně neuvěřitelně. Jsem rád, že máme mladé talenty, kteří podle mě udělají díru do hokejového světa," dodal Gudas.

Do dějiště turnaje zřejmě zavítá za kladenským odchovancem jeho otec Leo, bývalý reprezentační zadák a majitel bronzů z olympijských her z Albertville z roku 1992 a ze světových šampionátů 1989, 1990, 1992 a 1993. Loni se chystal do Kolína nad Rýnem, ale český tým tam z Paříže nezavítal.

"Zatím to plánujeme. Manželka přijede na poslední zápasy ve skupině, tak dorazí asi s ní. Teď si píšeme. Radí mi, abych víc střílel a dával víc gólů. Zatím jsem to nenaplnil. Ale pár střel jsem už měl, které tam skoro padly," dodal Gudas.