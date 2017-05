Paříž - Hokejový obránce Radko Gudas na mistrovství světa opět ukázal, že umí hrát důrazně, ale také tvrdě a přesně střílet. V pondělním zápase s Finskem nejprve efektivně bodyčekem poslal na led Mikku Rantanena, poté si připsal druhý gól na turnaji. I díky němu Češi otočili zápas z 0:3 na 4:3 po nájezdech a mohli slavit druhou výhru na šampionátu.

"Byl to pěkný bodyček. Možná to kluky zvedlo, kdežto on (Rantanen) byl hořký. Chtěl vystřelit, má smůlu," popsal Gudas moment z 37. minuty, po kterém se vycházející hvězda finského hokeje těžko zvedala z ledu.

Ještě větší radost měl ale Gudas v 58. minutě, kdy snižoval na 2:3. Navíc jen o 23 sekund později Jan Kovář vyrovnal. "Co budu povídat, krásně mi to sedlo. Jsem rád. Ale hlavně, že jsme vyhráli," řekl bek Philadelphie, který startuje premiérově na světovém šampionátu.

Po nevídaném obratu panovala na české straně dobrá nálada. "Kdyby se prohrálo, hlavně kvůli tomu začátku, tak by nás to trochu srazilo. Ale nikdo neházel flintu do žita. Všichni si věřili. Na střídačce nebyl kluk, který by byl dole. Který by někoho shazoval," podotkl Gudas.

Věří, že vybojovaná výhra mužstvo do dalšího průběhu turnaje povzbudí. "Stoprocentně nás to nakopne a zvedne nám to sebevědomí," dodal šestadvacetiletý obránce.