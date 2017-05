Paříž - Hokejový obránce Radko Gudas v nedělním zápase mistrovství světa v Paříži proti Francii opět potvrdil, jak výraznou posilou reprezentace je. Důrazný bek Philadelphie strávil na ledě 20 minut a 55 vteřin, nejvíce z týmu, a patřil mezi klíčové postavy při oslabení. Skvělé výkony podal zejména při soupeřově hře pět na tři. I díky němu se tak Francouzi neprosadili v 96 sekundách, kdy měli na ledě o dva hráče víc.

"Nebylo to úplně příjemné, nechali jsme je jít na dostřel jenom kvůli naší vlastní blbosti. Francík (brankář Pavel Francouz) naštěstí zachytal skvěle, zavřel to a docela nám vyšla oslabení," řekl Gudas po utkání, které Češi vyhráli 5:2 a připsali si pátý triumf v řadě. Se ziskem 13 bodů jsou tak blízko postupu do čtvrtfinále.

Francie hrála přesilovku pět na tři v závěru první třetiny a na začátku druhé. Nejprve za stavu 0:1 a poté 1:1. "Kdybychom v ní dostali gól, bylo by to zlé. V kabině jsme si o přestávce říkali, ať nejsme vylučovaní. Vlezeme tam a jsme skoro celou třetinu ve čtyřech. Na tomhle musíme zapracovat," podotkl šestadvacetiletý obránce.

Gudas si ale českou hru v oslabení pochvaloval. "Zavřeli jsme to docela v pohodě. Na začátku druhé třetiny jsme sice dostali gól a hned zase šli ven, ale postavili jsme se k tomu docela čelem. Párkrát tam Pavel Francouz vyhodil puk sám, vedl si hodně dobře," ocenil pomoc brankáře, jenž byl nakonec vyhlášen nejlepším českým hráčem.

"Naštěstí to byl pořád jenom jeden zápas v turnaji, ne ten klíčový, kdy se rozhoduje. Myslím, že jsme si oslabení už nacvičili v zápasech až až, už to stačilo," pousmál se Gudas, který ocenil i práci asistenta trenéra Jaroslava Špačka, jenž má společně s Jiřím Kalousem defenzivu na starosti.

"Všichni kluci to hrají v sezoně, takže vědí, jaké styly se hrají při přesilovce a oslabení. Špágr (Špaček) to skvěle připraví, nemusíme pak na ledě nic trénovat, každý ví, kde si má koho vzít a kdy má mít jakou nahrávku," vysvětloval syn někdejšího reprezentačního beka Lea Gudase.

Národní tým v Paříži vyhrál pět ze šesti zápasů a ve skupině B mu před posledními dvěma hracími dny patří s 13 body druhé místo. Přesto může ještě čistě teoreticky o postup do čtvrtfinále přijít. Reálné ale je, že se v úterý na závěr utká se Švýcarskem o druhé místo.

"Nejsme tady proto, abychom kalkulovali, ale hráli. Na Švýcary se budeme muset připravit tak jako tak. Druhé místo by bylo lepší hlavně pro psychiku, ale pro nás je hlavní především to, že jsme ve čtvrtfinále," dodal Gudas, jenž si nepřipouští, že by Kanada závěr skupiny nezvládla a zkomplikovala situaci i českému výběru.