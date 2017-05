Paříž - Hokejový obránce Radko Gudas hned v prvním zápase na mistrovství světa dokázal, že i v reprezentaci hodlá hrát stejně důrazně jako v zámořské NHL. A že nebere ohledy na nikoho. Již v první třetině zápasu proti Kanadě, který Češi prohráli 1:4, uzemnil svého spoluhráče z Philadelphie a kapitána soupeře Claudea Girouxe.

"On věděl, že něco takového přijde. Říkal jsem to už den před zápasem. Určitě s tím počítali, vědí, že takhle hraju. Teď mám jiný dres, nedá se nic dělat," řekl Gudas po pátečním utkání.

Jednu z hlavních hvězd kanadského týmu srazil pěstí na led už v 10. minutě po krátké strkanici. Oplatil mu předchozí faul na Jana Kováře. "Viděl jsem kanadský dres a věděl jsem, že tam někde je. Netušil jsem ale, že to byl zrovna on. Stejně tak jsem netušil, že půjde dolů takhle jednoduše," pousmál se důrazný bek.

Po utkání se s klubovým spoluhráčem v klidu bavil. "V blesku jsme si řekli: Díky! Oni prostě vědí, že takhle hraju a oni teď mají jiný dres. Je to turnaj a každý hrajeme za svůj erb, znak a národ," řekl Gudas. V první chvíli ale Giroux vypadal, že je na českého beka naštvaný. "Ze začátku jo, když jsem po něm křičel, ať se zvedá. Ale pak už to bylo v pohodě," uvedl šestadvacetiletý obránce.

Kanaďané byli po zápase v Paříži v pohodě i proto, že za obhajobou titulu vykročili výhrou 4:1 a i přes řadu českých šancí měli průběh vcelku pod kontrolou.

"Výsledek úplně neodpovídá tomu, jak jsme hráli. Měli jsme šance na to, abychom dali gól dřív, a to by pak zápas vypadal úplně jinak. Za stavu 0:1 jsme nastřelili tyčku, pak jsme zase několikrát netrefili prázdnou bránu, což nás trošku srazilo. Ale odvedli jsme solidní výkon, musíme se poučit z chyb a nenechat soupeře střílet z pozic, z nichž nám dával góly," podotkl Gudas, který si připsal premiérový start na MS. Hrál však již na olympijských hrách v Soči.

I tak jej ale trenéři museli před utkáním krotit, i sám Gudas cítil, že je hodně namotivovaný. "Je to tak. Byl to první zápas, takže je to pochopitelné. Něco jsme si k tomu řekli a myslím, že jsem odvedl solidní výkon, bohužel jsem ale týmu nepomohl bodově, i když šance jsem měl," hodnotil Gudas.

Kladenský odchovanec a syn někdejšího reprezentačního obránce Lea Gudase ocenil několik tisíc českých diváků, kteří tým na úvod turnaje v Paříži podpořili. "Abych řekl pravdu, tak jsem nečekal, že tu bude tolik Čechů. Byli skvělí, pomohli nám. Škoda, že nebyla zaplněná celá hala, ale to se tady ve Francii dalo čekat," dodal Gudas.