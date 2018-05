Manchester - Pep Guardiola by mohl zůstat trenérem fotbalistů Manchesteru City až do roku 2021. Španělský kouč po zisku anglického titulu prodloužil s klubem smlouvu, původní kontrakt by mu vypršel příští rok.

Guardiola převzal manchesterský tým v létě 2016 a v první sezoně v Anglii nezískal žádnou trofej. V nedávno skončeném ročníku však jeho svěřenci vyhráli anglický Ligový pohár a suverénním způsobem i Premier League.

Hráči City v ligové tabulce skončili o 19 bodů před městským rivalem United, jako první získali v sezoně 100 bodů a stanovili i nový rekord soutěže v počtu vstřelených branek (106). V Lize mistrů však Guardiolův celek vypadl už ve čtvrtfinále s Liverpoolem.

"Jsem šťastný a nadšený. Užívám si každodenní práci s hráči City a společně se v následujících letech pokusíme být co nejlepší. Budu se snažit zlepšit jak naši hru, tak hráče," uvedl sedmačtyřicetiletý kouč.

Před Manchesterem City Guardiola vedl Bayern Mnichov a Barcelonu, kde strávil i většinu hráčské kariéry. Jako trenér zatím svá mužstva dovedl k 23 trofejím.