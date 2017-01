Liverpool - Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola po nedělním debaklu 0:4 s Evertonem připustil, že jeho tým už v anglické lize nehraje o titul. Španělskému kouči se zdá desetibodová ztráta na vedoucí Chelsea příliš velká.

Guardiola v létě začal na ostrovech výborně a s City vyhrál úvodních deset soutěžních utkání, jenže poté jeho svěřencům začal docházet dech. Manchesterský celek v Premier League prohrál čtyři z posledních osmi zápasů a po 21. kole je až na pátém místě tabulky, které ani nezajišťuje start v Lize mistrů.

"Ano, náš boj o titul skončil, deset bodů na prvního je hodně. Druhý (Tottenham) je o tři body před námi. Musíme počkat a uvidíme," řekl na tiskové konferenci Guardiola, jenž na liverpoolském stadionu Goodison Park utrpěl nejtěžší ligovou porážku ve své trenérské kariéře.

"Poslední tři týdny nebo měsíc svým hráčům říkám, aby zapomněli na tabulku. Musí se soustředit jen na každý další zápas a v něm odvést maximum. Po sezoně si zhodnotíme, jaké byly naše výkony, jak si vedl trenér a hráči a potom se rozhodneme," doplnil pětačtyřicetiletý bývalý reprezentant.

Fotbalisté City sice měli v nedělním duelu držení míče 71 procent, ale své šance zahazovali. Naopak hráči Evertonu dali ze čtyř střel na branku čtyři góly. Ve 34. minutě otevřel skóre Romelu Lukaku, krátce po pauze zvýšil Kevin Mirallas a brankáře Claudila Brava pak ještě překonali mladíci Tom Davies a debutant Ademola Lookman.

"Já to viděl tak, že v prvním poločase jsme podali mimořádný výkon a vytvořili si mnoho příležitostí. Ale stalo se to, co je v téhle sezoně docela časté. Soupeř dal z první střely gól a my jsme své šance zahazovali. Po změně stran Everton z druhé šance udeřil podruhé. Pro mé hráče to bylo hrozné," uvedl Guardiola.

Svou herní filozofii s velkým držením míče však měnit nehodlá. "Jsem v Manchesteru hrozně spokojený. Samozřejmě radši vyhrávám, než prohrávám, ale jsem tady rád. Cesta, kterou se budu snažit jít až do posledního dne, je podle mě ta nejlepší," prohlásil bývalý kouč Barcelony a Bayernu Mnichov. "V těžkých chvílích musíme držet při sobě. Máme týden, abychom popřemýšleli o tom, jak porazit Tottenham," dodal.