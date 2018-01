Tbilisi - Soud v Tbilisi dnes v nepřítomnosti odsoudil bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho ke třem letům vězení za úmyslné překročení pravomocí v dobách, kdy jako hlava státu omilostnil policisty odsouzené za vraždu bankéře. Saakašviliho přívrženci, shromáždění u soudní budovy, podle agentury Interfax předpokládají, že se exprezident proti rozsudku odvolá. A to případně i k Evropskému soudu pro lidská práva.

"Vypovídá to o tom, že gruzínský režim na mě za pět let nenašel nic podstatného," zareagoval podle serveru Gruzija online exprezident. Rozsudek je podle něj naprosto nezákonný a odporuje "všem mezinárodním a národním právním normám a zdravému rozumu", protože právo hlavy státu udělovat milosti není ničím omezeno. Verdikt podle Saakašviliho vynesl soud, který je plně kontrolován jeho politickým nepřítelem a šedou eminencí nynějšího gruzínského režimu, milionářem Bidzinou Ivanišvilim.

V roce 2009 Saakašvili omilostnil čtyři policisty, kteří si odpykávali trest za to, že v roce 2006 zavraždili bankéře Sandra Girgvlianiho. Vražda vyvolala skandál, protože do ní byl nepřímo zapleten i tehdejší ministr vnitra Vano Merabišvili a další vysocí činitelé, poznamenal Interfax.

Saakašvili podle obžaloby udělil milosti, jak dříve přislíbil ve zločinném spiknutí s exministrem vnitra a ve snaze krýt další vysoce postavené činitele a zabránit průchodu spravedlnosti. Soud dal tomuto obvinění plně za pravdu.

Exprezidentova obhájkyně Sofia Gogličidzeová po vynesení verdiktu prohlásila, že v případu neexistuje jediný důkaz usvědčující jejího klienta a že Saakašvili jako prezident měl právo udělovat milosti.

"Je smutné, že bývalý prezident byl shledán vinným, ale je i druhá, právní stránka věci: případ se musí stát prevencí a příkladem, že před zákonem jsou si všichni rovni," prohlásil prokurátor Iraklij Nadarejšvili. Saakašvili podle něj nebyl odsouzen za udělení milosti, které "není absolutní", ale za zneužití pravomocí, a to jsou podle něj dva naprosto odlišné pojmy.

Bývalý prezident, s jehož jménem jsou spjaty prozápadní reformy i prohraná válka s Ruskem o odštěpeneckou provincii Jižní Osetie v létě 2008, je ve vlasti stíhán ještě v dalších případech.

Saakašvili vládl Gruzii devět let, ale v roce 2012 jeho strana prohrála volby, a tak po vypršení svého mandátu odjel do zahraničí. Nový režim po prvním pokojném převzetí moci za dobu nezávislosti Gruzie uvrhl do vězení desítky bývalých státních činitelů včetně expremiéra Vana Merabišviliho, za což si vysloužil kritiku západních spojenců.

Padesátiletý Saakašvili se na Ukrajině politicky angažuje od roku 2015, do země ho pozval ukrajinský prezident Petro Porošenko, udělil mu ukrajinské občanství a jmenoval gubernátorem Oděsy. Vztahy mezi oběma politiky ale postupně ochladly; Saakašvili ukrajinskému prezidentovi vyčítá tolerování korupce a váhavé prosazování reforem. Nyní vede kampaň za prezidentovo odvolání.

Na Ukrajině ale Saakašvili čelí obvinění, že ve spolčení se zločineckou skupinou napomáhal státnímu převratu. Verdikt v Tbilisi a chystaný proces v Kyjevě podle Saakašviliho svědčí o tom, že se jej dohodli zneutralizovat oligarchové Ivanišvili a Porošenko, kteří tak vycházejí vstříc dávnému přání ruského prezidenta Vladimira Putina.