Moskva - Francouzský fotbalista Antoine Griezmann se mohl nesmazatelně zapsat do historie, jelikož plánoval ve finále mistrovství světa kopnou penaltu ve stylu Antonína Panenky. Nakonec si ale dloubáček rozmyslel a vsadil na jistotu. Penaltu proměnil a zařídil Francii vedení 2:1 nad Chorvatskem, které vedlo k výhře 4:2 a zisku titulu.

"Myslel jsem si, že udělám "Panenku" jako Zinedine Zidane v roce 2006. Ale pak jsem se rozhodl raději to dát placírkou," popsal Griezmann. Penaltu proměnil ve 39. minutě za ruku Ivana Perišiče a určil ráz zápasu. První gól zase padl po jeho centru a byl tak zvolen hráčem finále.

Celkem na turnaji zaznamenal čtyři branky, z toho tři z penalt, a dvě asistence. Spolu s Angličanem Harrym Kanem je tak nejproduktivnějším hráčem MS a novináři ho zvolili třetím nejlepším hráčem šampionátu po Edenovi Hazardovi a Lukovi Modričovi. Griezmanna ale zajímá jen trofej pro šampiony.

"Vždy stavím na první místo tým, protože jako jedinec na takovém turnaji nic nezmůžete. A my jsme ukázali, že jsme opravdu dobrý tým a zapsali jsme se do historie. Snad na nás budou pyšné i naše děti. Máme tuhle krásnou trofej a já doufám, že si ji budu moci vzít v noci do postele a spát s ní," prohlásil útočník Atlética Madrid. "A už se nemohu dočkat, až ji přivezeme domů ukázat našim fanouškům," dodal.

Griezmann svými výkony potvrdil, že momentálně patří mezi nejlepší fotbalisty světa. "Stejně jako v sezoně jsem se ale rozjížděl pomaleji. V klubu jsem zlepšil výkony na jaře a tady to bylo podobné. Ve skupině to nebylo ono, ale v play off už to byl Grizou, na jakého jsou lidé zvyklí," dodal.