Lyon - Útočník Atlética Madrid Antoine Griezmann ve finále Evropské ligy přispěl dvěma góly k vítězství 3:0 nad Marseille a doufá, že v budoucnu získá další trofeje. Francouzský fotbalový reprezentant, který je podle některých médií už dohodnutý na letním přestupu do Barcelony, však o své budoucnosti mluvit odmítl.

"Ve čtrnácti letech jsem odešel z domova, protože jsem chtěl vyhrávat trofeje. Tohle je moje druhá po španělském Superpoháru a doufám, že budu moci získat i další," řekl Griezmann novinářům po středečním utkání v Lyonu.

Neprozradil, zda i v příští sezoně bude oblékat dres Atlética, kde má smlouvu do roku 2022 a údajnou výkupní klauzuli ve výši 100 milionů eur. "Teď není správná chvíle mluvit o mé budoucnosti. Je třeba si užít vítězství v Evropské lize a oslavit ho s fanoušky. Snil jsem o tom, že získám trofej s Atléticem, trenérem Diegem Simeonem a spoluhráči," prohlásil Griezmann.

"Cítím, že tenhle klub je s každým rokem a zápasem silnější. Jsem tady čtyři roky a dnešní večer jsem si užil s fanoušky i všemi lidmi v Atléticu. Mám s nimi silné pouto, a proto na hřišti odevzdávám všechno," doplnil sedmadvacetiletý francouzský reprezentant.

Chladnokrevnost v zakončení předvedl při vedoucím gólu ve 21. minutě i při svém druhém zásahu ve 49. minutě. "Nevím, jestli to byla chladnokrevnost nebo sebevědomí. Ale dokázal jsem týmu pomoci k této trofeji," podotkl bývalý hráč San Sebastianu, který v osmi letošních zápasech Evropské ligy nastřílel šest branek.

Olympique začal finále aktivněji, ale po prvním inkasovaném gólu a zranění kapitána Dimitriho Payeta ze 31. minuty zcela přenechal iniciativu španělskému favoritovi. "Marseille hrála hodně ofenzivně. My jsme však odvedli svou práci, výborně bránili a využili soupeřových chyb," konstatoval Griezmann.

V Atléticu doufají, že jejich nejlepší střelec v létě neodejde. "Proti Marseille ukázal to, co už vím, že je výborný. Doufáme, že je šťastný... a s námi," řekl trenér Diego Simeone. "Snad to nebylo jeho poslední finále za Atlético. Potřebujeme ho a všichni chceme, aby zůstal. Antoine to ví," dodal kapitán Gabi, jenž proti Marseille v 89. minutě uzavřel skóre.